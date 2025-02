Ozzy Osbourne y Black Sabbath preparan su última reunión en un épico concierto

¡Este podría ser una de las mejores despedidas en la historia del rock! Y es que Ozzy Osbourne y los miembros originales de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward, se reunirán en un último show titulado “Back to the Beginning”.

Ya son 20 años desde la última vez que estuvieron juntos los miembros originales de la agrupación. La banda es considerada una de las más influyentes de la historia de metal desde su creación en 1968. Su legado sigue vigente y cuenta con fans de todas las generaciones.

Osbourne señaló que “Es mi momento para volver al principio... es hora de devolverle algo al lugar donde nací. Qué bendecido soy al poder hacerlo con la ayuda de las personas a las que amo. Birmingham es la verdadera casa del metal. Birmingham para siempre”.

¿Quiénes participarán en la última reunión de Black Sabbath?

Esta no será una despedida cualquiera, por lo que el concierto “Back to the Beginning” tendrá invitados especiales dentro del cartel. En la lista destacan algunas de las bandas más emblemáticas del metal como Metallica, Slayer, Pantera, Gojira, Halestorm, Alice in Chains, Lamb of God, Anthrax y Mastodon.

Por si esto fuera poco, se ha anunciado la formación de un supergrupo con miembros de Guns N´Roses, Smashing Pumpkins, Limp Bizkit, Korn, entre otros.

¿Cuándo y dónde será el último concierto de Black Sabbath?

El último concierto titulado “Back to the Beggining” se llevará a cabo el próximo 5 de julio de 2025. Se presentará en el estadio Villa Park, en Birmingham, la ciudad natal de la banda. Aunque esta noticia emocionó a muchos fanáticos, también causó tristeza en el mundo del metal, pues, este concierto representa el adiós definitivo de Osbourne de los escenarios.



Y a ti, ¿te gustaría asistir al último concierto de Ozzy Osbourne y los miembros originales de Black Sabbath?

