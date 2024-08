Un Día Para Vivir | La Bodega

Cuatro trabajadores llegan a un nuevo empleo por el que fueron contratados por una buena paga, aunque no conocen a quien los contrató. En un momento a solas, Efraín se encuentra con una extraña mujer que le revela que no tiene mucho tiempo a menos que cumplea con un pendiente que tiene, pues si lo hace, podría tener tiempo extra. Casi de inmediato, ella desaparece y aunque én no entendió a qué se refería, lo dejó muy pensativo.

Poco después, ella regresa para saber si al fin Efraín sabe qué pendiente tiene, y él sólo puede pensar en su esposa e hijo, a quienes dejó para irse en busca del sueño americano, pero al no funcionar su plan, no quiso regresar con ellos por verguenza a que no pudo complir en darles una mejor vida.

¿Efraín hará lo correcto para recibir tiempo a su favor o sólo le queda Un Día Para Vivir?