María José Magán regresa con una cuarta temporada en Un Día Para Vivir

Y tú, ¿qué harías si tuvieras 24 horas para vivir? Esta frase ha retumbado en nuestros oídos por 3 temporadas y está por estrenarse una cuarta temporada con María José Magán de protagonista en Un Día Para Vivir, producción de TV Azteca e ideado por Adrián Ortega Echegollén. Estuvimos presentes en el claquetazo, ¡así lo vivimos!

¿Quién es “Ella”?

Durante tres exitosas temporadas, María José Magán ha hecho el papel de “Ella”, una representación de, como lo dice, la muerte, la huesuda, la calaca y demás nombres que le hemos dado a lo largo de la historia. María José Magán estuvo presente en el claquetazo de la cuarta temporada de Un Día Para Vivir, donde nos proporcionó una reflexión:

La gente cree que es un castigo, que la muerte solo pasa cuando estás ya grande, pero no, todos venimos aquí a cumplir muchas cosas, a poner en práctica otras, a darnos cuenta de que la vida pasa muy rápido, y hay que hacer el bien, porque todo regresa como boomerang.

El propósito de esta cuarta temporada del unitario, producido por TV Azteca, es quitar el tabú alrededor de la muerte, transmitir el mensaje de que no es algo malo, no es fúnebre y no se le debe de temer, pues nos viene a enseñar muchas cosas.

Lo que sabemos de la cuarta temporada de Un Día Para Vivir

Esta nueva temporada de Un Día Para Vivir contará con 64 capítulos, mientras que la producción ejecutiva estará a cargo de Adrián Ortega Echegollén, Director de Contenidos de TV Azteca, la Dirección de Ficción a cargo de Luis Merlo, Martín Garza Cisneros como productor de ficción y Miriam Barrios como productora asociada.

Aunque la fecha exacta para su estreno aún no llega, está programada para este 2024, ya que, el claquetazo fue justamente para comenzar las grabaciones de la nueva temporada, ¿te lo esperabas? ¡Te esperamos en redes sociales para que no te pierdas más detalles!