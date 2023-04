Un Día Para Vivir | El video.

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Naomi recibe el anuncio de “Ella” de que le queda un día para vivir un tiempo después de haber sido atacada a golpes por, Elena, una compañera de la escuela, y que el video de esto se hiciera viral. No sabe que Elena ha sido acosada después de que el video se hizo público, y que su vida quedó destruida. Naomi es consciente de que su pendiente es arreglar las cosas con Elena, sabiendo que las cosas no son siempre lo que parecen, o lo que es lo mismo, no son necesariamente lo que se sube a las redes.

