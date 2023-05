Un Día Para Vivir | Exilio.

Y tú, ¿qué harías si te quedaran 24 horas para vivir? Abel vive en su propio mundo, no convive con nadie más que con Paquita, su tortuga. “Ella” le traje recuerdos del pasado y tal ve eso puede ser su pendiente que debe de cumplir para ganarse más tiempo en este mundo, pero el tiempo corre rápido y Abel parece no tomarle importancia, hasta que conoce a la hija de una persona que conoció hace mucho, puede ser que sus caminos se hayan cruzado por algo y no sea una simple casualidad.

¡Revive aquí todos los capítulos de Un Día Para Vivir!

¿Quieres ver en vivo los capítulos de estreno? No te los pierdas de lunes a jueves de 9:30-10:30 p.m en el sitio web de Azteca 7.