¿Amor de madre? Los envenenaba para que no la dejaran.

Como sacado de una historia de horror, el amor de una madre se transformó en un arma mortal que casi acaba con la vida de sus propios hijos, pero, se quitó la vida al ser sorprendida durante su huída; todo esto se vivió en el estreno de "Un día para vivir".

Ana Ciocchetti le da vida a Claudia, "La mamá doctor", que con tal de proteger a sus hijos los mantiene enfermos. Su hija mayor, Florencia (Fiona Garza), dejó su hogar a temprana edad tras vivir este tipo de tratos por parte de su madre, sin embargo recibe la visita de una mensajera misteriosa (María José Magán), que le indica que sólo tiene 24 horas de vida en los cuales debe resolver sus asuntos pendientes.

Cuando Florencia regresa a casa, buscado arreglar esos asuntos pendientes, se da cuenta de que su hermano menor Toño (Santiago Beltrán), es ahora la víctima de su madre, que padece del síndrome de "Mauchansen", trastorno que lleva a las personas a mentir para provocar a quienes les rodean graves afectaciones físicas o psicológicas para que estas puedan mantener su dependencia a la persona que les causa el daño.

Florencia, Claudia y Toño deben superar el pasado y salir adelante para que la joven pueda irse sin remordimientos... ¿o no?

Mira ahora el primer episodio de "Un día para vivir"

Un Día Para Vivir | Querida Mamá.

Esta historia y más podrás descubrir en “Un Día Para Vivir” de lunes a jueves a las 8:30 por Azteca 7.