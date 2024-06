¿Por qué Pixar no ha sacado remakes live-action de sus películas?

En los últimos años, hemos visto varios remakes de películas y series pasar del mundo de la animación al live-action. Seguro te vienen a la mente más de tres títulos que pasaron por esto, si te gusto o no es tema aparte, el caso es que hay muchos ejemplos, pero, ¿qué pasa con las películas de Pixar?

Pixar es una de las empresas que hasta el momento no ha formado parte de esto y no sabemos que planes tengan sobre algún remake live-action de alguno de sus filmes, hasta ahora. Y es que en los últimos días los internautas han estado pidiendo en redes sociales que el actor Josh O’Connor interprete a Alfredo Lingüini, el cocinero y amigo de la rata Remy en la película de Ratatouille. Pes estas peticiones llegaron a oidos de uno de los más importantes ejecutivos de Pixar y ya hay respuesta.

También te puede interesar: Así es como han expandido el universo de Intensa-Mente 2

Por esta razón Pixar se niega rotundamente a hacer películas live-action

Durante una entrevista con una famosa revista, Pete Docter, jefe del grupo creativo de la compañía, dio a conocer los motivos por las cuales a pesar de trabajar y ser parte de Disney, quienes si han hecho remakes live-action de sus películas animadas, no han tomado ese camino.

Pete Docter no quiere que se hagan versiones live-action de las películas de Pixar por una razón realmente sencilla: Hay ideas y reglas que solo funcionan en el mundo de la animación. Dijo que hacer una película donde una rata sabe cocinar y ayuda a un humano para hacer su sueño realidad “sería muy complicado”.

Crédito: Buena Vista International

El ejecutivo demostró molestia con el tema y las preguntas al respecto, pues, tanto él como el equipo de Pixar disfruta construyendo y animando nuevas historias que se pueden narrar de una manera única con la animación, la idea de hacer algo que ya está hecho no les resulta atractivo ni emocionante.

Mencionó que la animación genera una narrativa única y mágica que una película live-action no podría conseguir jamás. Usó el ejemplo de la historia de Up, “Si pones a una persona en una casa que flota, tu mente pensará: ‘Espera un segundo, las casas pesan mucho. ¿Cómo pueden levantar una casa un montón de globos? Pero si tienes a un personaje animado dentro, dirán: ‘Está bien, te la compro’. Los mundos que hemos construido no se transforman tan fácilmente” explicó.

Uno de los sellos más importantes y característicos de Pixar, es sin duda la animación y al realizar remakes live-action de sus películas terminarían con la magia de la compañía. Todos estaremos de acuerdo con Peter Docter, pues tiene razón en afirmar que hay temas y narrativas que solo pueden funcionar con la animación, tal es el ejemplo de su nueva película “Intensa-Mente 2", no sería lo mismo ni sería creíble si fueran actores y no animaciones dentro de la cinta.