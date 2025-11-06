LUX de Rosalía: Ver EN VIVO y GRATIS antes que nadie el lanzamiento HOY viernes 7 de noviembre de 2025; tracklist, cuenta regresiva del nuevo álbum en Spotify y Apple Music
La espera terminó, por fin tras varios años podemos escuchar LUX, el nuevo disco de la artista española, Rosalía.
En punto de las 5:00 podremos escuchar LUX, el nuevo disco de Rosalía tras más de 3 años de espera, en el que dará paso a una nueva tras lo que pudimos vivir con ‘Motomami’, con el que terminó de consagrarse como una ícono del pop actual.
Sigue EN VIVO el estreno de LUX, el nuevo disco de Rosalía
Porcelana
La nueva reinterpretación del amor llega en cada línea, donde además pudimos volver a escuchar a Frank Ocean, en una colaboración que ha dejado a miles de fans al tanto de lo que este par de artistas puede hacer.
El viaje sonoro de esta canción va desde lo experimental hasta lo más liviano, donde no podían faltar las palmas flamencas que tanto han caracterizado a Rosalía.
ROSALÍA FT FRANK OCEAN EN PORCELANA pic.twitter.com/KDxGbat0Cd— andrea (@srtachelo) November 6, 2025
Divinize
La simbología de la religión se hace más presente conforme se avanza en los tracks, además de que podemos escuchar a Rosalía cantar en otros idiomas.
La simbología entre la cristiandad y la divinidad de cada mujer juega con cada cuerda que marca el ritmo con los violines.
Reliquia
Con un desvanecido inmediato abre la canción, quien da una base breve como directa con violines que se acompañan por un piano, donde Rosalía narra todo lo que ha perdido en su paso por esta vida.
Entre metáforas resume en pocas palabras las vivencias más importantes que ha tenido por el mundo estos años y amenaza con dejar algo de ella, donde se desprende de todo, donde al final revoluciona la canción con un hyper pop cargado de bajos.
Sexo, Violencia y Llantas
La primera canción de LUX, con la que se da pie a lo que ha vivido Rosalía, entrando con un piano que va de menos a más podemos escuchar: “Quién pudiera vivir entre los dos, primero amaré el mundo y luego a Dios”.
Teorías respecto a la nueva era de Rosalía
Berghain nos dió miles de análisis, donde hay quienes hacen referencia a la fe, otros a la divinidad de la mujer y una teoría más señalaba a C. Tangana como protagonista de esta historia, quien es exnovio de Rosalía, aunque parte de disfrutar el arte es cuando uno mismo lo interpreta a como le parezca.
Movimientos de LUX, su composición.
También nos enteramos que LUX está conformado por cuatro actos o, como los llama la propia Rosalía, cuatro “movimientos” dónde cada bloque MOV I, II, III y IV lleva una narrativa espiritual y emocional.
Berghain, el primer y ÚNICO single
Una semana después de conocer el tracklist y el concepto de LUX, pudimos escuchar el primer adelanto, la canción de las partituras que anteriormente habíamos escuchado tocar por sus seguidores: Berghain, donde pudimos saber de qué va, o podría ir el álbum.
Contenido de LUX
Cuando por fin conocimos el tracklist de LUX, también nos enteramos de que se contaría con las colaboraciones de La Orquesta de Londres, Björk, Yves Tumor, Carminho, Estrella Morente y Silvia Pérez Cruz.
Tracklist de LUX:
Sexo, Violencia y Llantas
Reliquia
Divinize
Porcelana
Mio Cristo
Berghain
La Perla
Mundo Nuevo
De Madrugá
Dios Es Un Stalker
La Yugular
Focu ‘ranni (Solamente en versión física)
Sauvignon Blanc
Jeanne (Solamente en versión física)
Novia Robot (Solamente en versión física)
La Rumba Del Perdón
Memória
Magnolias
¿Adelanto planedo?
El evento fue una total polémica, pues por un lado, Rosalía se encontraba en Madrid, donde ella misma mostraría la portada y tracklist de su nuevo álbum pero un par de horas antes se pudo ver el arte conceptual en Times Square, uno de los edificios más emblemáticos de Nueva York.
Billboard de ROSALÍA presentando su nuevo álbum 'LUX' en Nueva York. pic.twitter.com/qAJsrajjNE— ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) October 20, 2025
Portada de LUX y tracklist
Una semana después, a través de un Live en su cuenta de TikTok comenzó con los preparativos para develar la portada de LUX en Madrid, además de que pudimos conocer el tracklist.
Este evento reunió a una gran cantidad de fans en España e incluso a gente de todo el mundo, quienes no se perdieron ningún detalle de la nueva era de Rosalía, donde además pudimos ver su look nuevo.
Rosalía y las pistas de LUX
Rosalía ha acostumbrado a sus fans a “spoilear” o dar pistas en sus redes sociales sobre lo que se viene en sus proyectos, por ello el nombre de “LUX” ya comenzaba a hacer ruido dentro de su entorno, además de que su actividad cada vez era más constante.
Rosalía y las partituras de Berghain
Hace unas semanas, la artista comenzó a dar pistas en sus redes de lo que sería su nuevo disco, donde incluso compartió fotos de unas partituras con el título de "Berghain", dejando en misterio lo que se vendría y creando un tren bastante ingenioso, donde miles de fanáticos tocaron lo que decía ahí
@claudiaperobr Vi que @La Rosalia posteó esto llamado Berghain y tuve que ver cómo sonaba #rosalia #motomami #larosalia #violin #parati ♬ sonido original - clau