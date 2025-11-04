3 datos CLAVE que debes conocer antes del lanzamiento de LUX, el nuevo álbum de Rosalía

En marzo del 2022 Rosalía salió con Motomami, el último álbum que la originaria de España habría sacado. Después de poco más de 3 años sin saber NADA sobre su nuevo proyecto musical, las pistas fueron apareciendo de a poco, y así se reveló su más reciente álbum musical: LUX, con el cual lanzó su sencillo: Berghain, título que sacudió a todos aquellos que ya han tenido el placer de escucharlo.

Todo lo que debes saber sobre LUX

Desde Los Ángeles, El Mal Querer, Motomami y ahora LUX, Rosalía se ha reinventado en cada una de las propuestas musicales que presenta, algo que no nos sorprende y que ella misma ha declarado en diferentes entrevistas e incluso en varias de sus líricas. Es por eso que más vale que estés preparado antes de escuchar LUX, por eso te presentamos los datos clave que sí o sí debes conocer antes del lanzamiento de Rosalía:

1. LUX estará dividido en 4 actos o movimientos

Rosalía presentará LUX como un álbum dividido en 4 partes, actos o movimientos, en cada uno de ellos planea presentar una cosa diferente aunque cada movimiento estará claramente conectado por ciertos géneros, narrativas y estilos.



Movimiento I: Este primer acto se caracteriza por la pureza y la posterior pérdida de la misma. Además toca temas como los excesos y la fragilidad humana, una primera entrega llena de dicotomías donde se explora lo terrenal y lo divino.

Movimiento II: En el segundo movimiento de LUX Rosalía presenta la relación con el mundo, centrándose en el deseo y la redención, confrontando ambas en un territorio de miedo.

Movimiento III: Esta penúltima parte de LUX aborda temas y problemáticas que han surgido en la actualidad, como la identidad en eras digitales, la exposición constante ante el mundo y los miedos y asfixia que esto trae consigo.

Movimiento IV: Tal y como los movimientos simbólicos del viacrucis, Rosalía cierra su camino/penitencia en un acto donde voltea a ver los tres anteriores y escoge la reconciliación y el perdón.

2. LUX tendrá 13 idiomas distintos

Según lo revelado por la misma Rosalía, en LUX nos encontraremos con canciones cantadas en diferentes idiomas, dando un total de 13 idiomas distintos que podremos escuchar a través de los 4 movimientos del álbum. Esto pudimos notarlo ya con Berghain, donde se canta alemán, español e inglés en una colaboración tremenda con la orquesta sinfónica de Londres, Björk y Yves Tumor.

De acuerdo a los rumores que han surgido en redes sociales, los idiomas que tendrá LUX son:



Español Catalán Árabe Chino mandarín Japonés Latín Ucraniano Portugués Inglés Alemán Italiano Francés Hebreo

3. Un álbum lleno de colaboraciones

Rosalía no escatimó en artistas con los cuáles colaborar para LUX, ya conocimos una de esas canciones que tiene a la misma Björk y Yves Tumor, sin embargo hay otros cantantes más que estarán en el álbum de la catalana:



Carminho

Estrella Morente

Silvia Pérez Cruz

Yahritza

¿Cuántas canciones tendrá LUX?

LUX contará con 18 canciones en total, de las cuales solo tendremos 15 disponibles en formato digital, si quieres escuchar las 18 tendrás que comprar ya sea el vinil o el CD:



Sexo, Violencia y Llantas Reliquia Divinize Porcelana Mio Cristo Berghain La Perla Mundo Nuevo De Madrugá Dios Es Un Stalker La Yugular Focu ‘ranni [Exclusiva] Sauvignon Blanc Jeanne [Exclusiva] Novia Robot [Exclusiva] La Rumba Del Perdón Memória Magnolias

¿Cuándo es el lanzamiento de LUX?

El álbum COMPLETO de LUX será lanzado en todas las plataformas el próximo 7 de noviembre, y lo puedes pre-guardar para que no se te olvide ser de los primeros en escucharlo.