Taylor Swift estrena video musical de “Opalite” con Domhnall Gleeson, Cillian Murphy y más: estos son TODOS los cameos

¡Taylor Swift nos lleva de vuelta a los 90 con su nuevo video musical: Opalite! La famosa Miss Americana lanzó el segundo single de su más reciente álbum de estudio, The Life of a Showgirl (2025), este 6 de febrero. El audiovisual cuenta con la participación especial de Domhnall Gleeson, quien interpreta el interés amoroso de Swift; mientras que celebridades como Cillian Murphy, Lewis Capaldi y Graham Norton sorprendieron con inesperados cameos. ¡Aquí todos los detalles sobre este nuevo lanzamiento!

¿De qué trata el nuevo video de Taylor Swift? Así es Opalite

A lo largo del videoclip, se ve a una Taylor solitaria, cuya mejor amiga es una roca. De manera paralela, se cuenta una historia similar: la de Domhnall Gleeson y su mejor amigo, un cactus. Gracias a la magia de la “Opalita” - promocionada por Graham Norton y Cillian Murphy - los caminos de Taylor y Domhnall se fusionan, dando paso a una emocionante e inocente historia de amor, al más puro estilo de las romcoms de los 90. Con ello, Taylor nos ofrece una emotiva reflexión sobre la soledad y las relaciones. Claro, con ese toque de humor y sarcasmo que tanto la caracterizan.

Domhnall Gleeson, Cillian Murphy y más: estas son TODAS las estrellas que salen en el video musical de Opalite de Taylor Swift

El nuevo video musical de Taylor Swift cuenta con un elenco de primer nivel. El actor Domhnall Gleeson - famoso por películas como Cuestión de Tiempo, Harry Potter y Ex-Machina - es el interés amoroso de la superestrella. El resto de los cameos incluyen a Cillian Murphy, Greta Lee, Jodie Turner-Smith, Lewis Capaldi y Graham Norton.

Cillian Murphy stuns in the “Opalite” music video by Taylor Swift. pic.twitter.com/CZdBrJ6nS3 — Pop Crave (@PopCrave) February 6, 2026

Un videoclip lleno de estrellas: Así surgió la idea de Opalite

Según compartió Taylor, la idea de juntar a todas estas estrellas en un video musical surgió tras su más reciente aparición en el talk show nocturno de Graham Norton, en el que coincidió exactamente con este mismo cast.

“Domhnall hizo una broma sobre querer estar en uno de mis videos musicales. ¡Es irlandés! ¡Estaba bromeando! Excepto que, en ese momento, durante la entrevista, se me ocurrió una idea. (...) Tenía este pensamiento de que sería increíble si todos los que fuimos invitados en el programa de Graham Norton esa noche, incluido el propio Graham, también pudieran ser parte de él. Como un proyecto de grupo escolar, pero para adultos. Para mi deleite, todos hicieron el esfuerzo de viajar en el tiempo a los años 90 y ayudar con este video”, escribió Tay vía redes sociales.

My favorite part about writing is that first spark of an idea. It can happen at any time, for any reason. The idea for the Opalite music video crash landed into my imagination when I was doing promo for The Life of a Showgirl. I was a guest on one of my favorite shows,… pic.twitter.com/UMt519KFSS — Taylor Swift (@taylorswift13) February 6, 2026

¿Dónde ver el video musical de Opalite de Taylor Swift?

De momento, el video musical sólo se encuentra disponible en Spotify y Apple Music, dado que Billboard ya no cuenta las reproducciones de Youtube en sus charts musicales. No obstante, el audiovisual llegará a la plataforma de vídeos el próximo 8 de febrero.