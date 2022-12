Orgullo mexicano: Kenti Robles dirigió al Real Madrid

La capitana de la Selección Nacional de México Femenil y del Real Madrid femenino recibió la encomienda por parte del conjunto merengue de dirigir una sesión de entrenamiento de una de las categorías formativas madridistas, externando el sentimiento que le provocó tomar el rol de directora técnica por un momento.

“Llevaba muchos años pensando qué sentiría si un día tenía un momento o entrenaba y es la misma sensación como si yo jugara al futbol, asi que puedo decir que me voy muy contenta y es posible que me cueste pegar ojo de lo emocionada que estoy.”

De igual manera, la defensora expresó el mensaje que le gustaría transmitirle a las jóvenes jugadoras con la intención de fortalecer su parte humana a la par de la profesional.

“Si, al final yo creo que el futbol no es solo lo que se ve en el campo, es un deporte colectivo que implica muchísimos valores y mientras ellas sean conscientes de que somos personas y lo importante es dejarle al futuro lo que te queda de esa persona ceo que ese detalle espero que les quede grabado.”

Finalmente, durante una sesión de video con las niñas, Robles fue clara al señalarse la importancia de tener una disciplina seria y constante durante toda su. carrera.

“Nada, absolutamente nada de lo que he hecho me serviría si este año no estoy a tope entrenando, no doy lo mejor de mi, no cuido mi alimentación, por mucho que hayamos hecho durante toda nuestra carrera si en el presente no tenemos las ganas de seguir aprendiendo y de seguir mejorando no va a servir de absolutamente nada.”

