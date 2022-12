Diego Alonso no pudo con Uruguay en Qatar 2022

Como otra de las sorpresas que se dieron en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 destaca la despedida de la Selección de Uruguay en esta instancia, al ser uno de los participantes recurrentes en la fase de eliminación directa, siendo el Mundial de Corea-Japón 2022 la última vez que la escuadra charrúa no logró avanzar de la primera ronda.

Diego Alonso rescató la eliminatoria en CONMEBOL

El actual estratega del combinado nacional uruguayo, Diego Alonso, fue traído de emergencia en plenas eliminatorias mundialistas en CONMEBOL para enderezar el barco ante una clasificación que por momentos se veía perdida bajo el mando de Óscar Washington Tabárez.

Alonso consiguió el objetivo y logró terminar las clasificatorias en el tercer lugar de la tabla, con lo que se obtuvo el pase directo para disputar la justa mundialista en tierras árabes, lamentablemente, el gran nivel mostrado por la selección celeste no pudo ser replicado en Qatar al empatar sin anotaciones frente a Corea del Sur, caer ante Portugal por 2-1 y obtener una victoria de 2-0 contra Ghana que no fue suficiente.

Óscar Tabárez el único que ha superado la fase de grupos

Desde el certamen en Corea-Japón del 2002, la selección charrúa ha participado en 5 mundiales, con excepción de Alemania 2006 en donde no se clasificaron, siendo dirigida por tres entrenadores, todos uruguayos.

En el torneo del 2022, Uruguay estuvo bajo el mando de Víctor Púa y quedó fuera de la competencia tras una derrota (2-1 vs Dinamarca) y dos empates (0-0 vs Francia y 3-3 vs Senegal), finalizando en la tercera posición.

El más exitoso del tridente es el “Maestro” Tabárez, quién en los tres Mundiales que estuvo en el banquillo de la selección de su país, Uruguay consiguió avanzar de la fase de grupos sin mayor complicación, siendo su mejor resultado en Sudáfrica 2010 en la que terminó como cuarto lugar tras caer ante Alemania en el duelo por el tercer puesto, en Brasil 2014 y Rusia 2018 cayó en octavos de final.

