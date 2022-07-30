10 preguntas rápidas con Don Nacho Beristáin | Box Azteca

Uno de los mejores entrenadores que hay en México y el mundo, dentro del boxeo, es Don Nacho Beristáin, pues a sus 82 años sigue trabajando como el primer día, y aunque sí contempla una virtual fecha de retiro, de momento seguirá instruyendo a sus jóvenes y atletas.

El mítico Ignacio Beristáin participó en la popular dinámica de ‘10 preguntas rápidas’ de Azteca Deportes, revelando muchos hechos interesantes, tales como su boxeador favorito, qué música escucha o cuándo podría dejar el boxeo.

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Las 10 preguntas rápidas con Don Nacho Beristáin

En compañía de César Castro, Ignacio Beristáin respondió a varios cuestionamientos que nos permiten conocer más de él, pues algo que destaca es su gran admiración por el campeón mexicano Julio César Chávez.

ignacio beristain

También habló de sus gustos musicales, de comida, qué sigue para Don Nacho a corto y mediano plazo, sumado a los boxeadores que tiene a su cargo y a quién ve como el próximo campeón mundial mexicano.

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