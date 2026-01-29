14 peinados locos que puedes usar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026: para hombres y niños

El 11 de junio arranca la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el partido inaugural de México contra Sudáfrica, tal como pasó en la edición del 2010 . Se viene todo un mes de ver todos los encuentros del torneo y de la Selección Nacional, los cuales puedes disfrutar con una actividad en la que puedas involucrar a toda tu familia, como lo son estos peinados locos que pueden usar tanto hombres como niños.

El concepto de peinados locos surgió en el 2021, año en el que Cruz Azul terminó con la malaria de más de 23 años sin título, cuando todo el mundo regresaba a sus actividades normales tras el resguardo por la pandemia de la COVID-19, la cual también obligó a los equipos de futbol a jugar a puerta cerrada.

Los mejores peinados locos para disfrutar de la Copa Mundial de la FIFA 2026

1. Terreno de juego con porterías

1. Terreno de juego con porterías

2. Corte al estilo balón

2. Corte al estilo balón

3. Broches con forma de balón

3. Broches con forma de balón

4. Estadio de futbol

4. Estadio de futbol

5. Guardián del arco

5. Guardián del arco

6. CR7 y Messi

6. CR7 y Messi

7. Campeón

7. Campeón

8. Lionel Messi

8. Lionel Messi

9. El Fenómeno

9. El Fenómeno

10. Césped alto

10. Césped alto

11. Saque de meta

11. Saque de meta

12. Tiro a gol

12. Tiro a gol

13. Comandante

13. Comandante

14. Neymar

14. Neymar

Estos peinados son ideales para aquellos aficionados de “hueso colorado” de futbol, ya que no cualquiera se anima a arriesgarse, pues en el caso de los hombres, algunos ya pasaron de moda, pero fueron con los que se identificaron algunos jugadores, como Ronaldo y Neymar.

Cabe destacar que esta actividad se hizo viral en TikTok previo a la celebración del Día del Niño, cuando los pequeños fueron a las aulas con peinados sumamente originales, con el objetivo de que padres e hijos compartieran momentos, de acuerdo con un artículo de El Sol de Toluca.

En menos de 4 meses arranca la fiesta del futbol en México, por lo que aún tienes tiempo de pensar que peinado loco usarás para los días de partido de la Selección Nacional, así como el de los niños que podrán lucir en la escuela, a fin de vivir la pasión por la Copa Mundial de la FIFA 2026.