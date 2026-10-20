Además de verse bien, estos son los 3 BENEFICIOS que nadie conoce de BAJAR de PESO

Bajar de peso se ha convertido en uno de los objetivos más claros y establecidos por las nuevas generaciones, las cuales han puesto de moda el mundo fitness a través de distintas actividades como correr, asistir al gimnasio, escalar, ir en bicicleta o nadar, por citar algunos ejemplos.

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Sin embargo, genuinamente se cree que al bajar de peso la única ventaja será que tu cuerpo luzca mejor y más “bello” a la vista pública, lo cual es un hecho erróneo. Por tal motivo, aquí conocerás tres beneficios que tu organismo percibe cuando pierdes esos kilos que tienes de más.

¿Cuáles son los beneficios que tiene tu cuerpo al bajar de peso?

Favorece la salud cardiovascular: De acuerdo con el American Heart Association, perder entre el 3 y el 5 por ciento corporal tiende a favorecer la salud cardiovascular, esto a través de la mejora del control de la glucosa mientras contribuye al funcionamiento eficaz de los pulmones.

De acuerdo con el American Heart Association, perder entre el 3 y el 5 por ciento corporal tiende a favorecer la salud cardiovascular, esto a través de la mejora del control de la glucosa mientras contribuye al funcionamiento eficaz de los pulmones. Mejora el sistema circulatorio: Francisco López Jiménez, profesor de medicina de la Clínica Mayo, menciona que la obesidad puede generar distintas afecciones que terminan por lastimar al sistema circulatorio, lo cual obliga al corazón a bombear más sangre para abastecer la grasa acumulada.

#Salud | ¿Medicamentos para bajar de peso rápido? El fenómeno de fármacos como Ozempic ha revolucionado la salud metabólica, pero no son una fórmula mágica Especialistas explican qué hay detrás de esta tendencia, sus riesgos y quiénes pueden usarlos https://t.co/cbQ7cMHzRx https://t.co/3L5cqoW1dH — Ciencia UNAM (@Ciencia_UNAM) October 19, 2026

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Mejora su relación con la insulina: El portal Infobae establece que el exceso de grasa en el cuerpo tiende a dificultar la acción de la insulina, la cual no es más que una hormona que permite que el azúcar de la sangre se pueda transformar en energía para el cuerpo.

¿Qué alimentos se deben consumir para bajar de peso?

La mejor dieta es aquella que se entrega por medio de un experto en la materia, el cual conoce tus medidas y longitudes. Dicho lo anterior, no descartes consumir algunos alimentos como frutas y verduras, así como proteínas magras y carbohidratos como avena, quinoa, pasta y arroz integral.