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3 consejos que debes seguir si quieres bajar de peso después de los 50 años

Estos son algunos de los consejos que debes tener en cuenta si deseas bajar de peso y ya tienes 50 años de edad o más. Recuerda siempre seguir a un experto.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El paso de los años no solo significa llegar a la tercera edad, sino también una dificultad mayor al momento de tener un cuerpo sano y esbelto. Esto sugiere una posibilidad cada vez más complicada de bajar de peso para aquellas personas que tienen o superan los 50 años de edad.

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Si formas parte de esta comunidad, y tienes como objetivo bajar de peso por cuestiones estéticas o de salud, entonces es preciso que sigas estos consejos establecidos por la Inteligencia Artificial Google Gemini para que este proceso no solo no sea tan complicado, sino también satisfactorio.

¿Qué consejos debes seguir para bajar de peso después de los 50 años?

  • Controla lo que comes: Una vez superados los 50 años de edad es fundamental que controles los alimentos que tengan una buena dosis de azúcares y carbohidratos; es decir, aquellos ultraprocesados que hagan que tu cuerpo se hinche y evites bajar de peso como deseas.
  • Bebe agua y ajusta las calorías: Resulta fundamental que consumas alrededor de dos litros de agua al día para favorecer el metabolismo de tu cuerpo. Además, es preciso que reduzcas alrededor de 200 calorías diarias para que tu balance energético sea el adecuado.

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  • No dejes de hacer ejercicio: Una persona que tiene 50 años o más debe mantenerse activo de forma diaria a través de la actividad aeróbica como caminar, bailar o nadar. Ahora bien, si consideras tener la energía para hacer más, no descartes ejercicios con peso o de resistencia.

El descanso, vital para bajar de peso después de los 50 años

Las personas que desean bajar de peso tienen que descansar entre siete y ocho horas al día, pues la alteración del sueño genera un aumento en las hormonas del apetito. Finalmente, no descartes realizar una revisión médica constante para que un experto en la materia analice cómo va tu proceso.

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