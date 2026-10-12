3 cosas que DEBES SABER sobre la construcción del nuevo estadio de Cruz Azul

La Máquina de Cruz Azul, a través de su presidente el ingeniero Víctor Velázquez, ha comenzado a dar señales de vida en cuanto a la construcción de su nuevo estadio, mismo que ha sonado con fuerza en los últimos años y que podría ser una realidad a mediano y largo plazo.

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La intención del ingeniero Velázquez es construir un estadio para Cruz Azul durante el tiempo de su mandato, el cual concluye en 2030. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer todo respecto al inmueble que tendría el conjunto cementero, actual campeón de la Liga BBVA MX.

3 cosas a tener en cuenta del nuevo estadio de Cruz Azul

Capacidad: Distintas fuentes aseguran que el nuevo inmueble de Cruz Azul tendría una capacidad que rondaría los 40,000 y los 50,000 aficionados. Con ello, La Máquina tendría un estadio más grande en relación a lo que fue el Ciudad de los Deportes, el cual no era superior a los 39,000 asistentes.

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Ubicación: Después de haber desechado varios territorios en la capital del país por la falta de espacio, todo haría indicar que Cruz Azul apostaría por la periferia que conecte a la Ciudad con el Estado de México, destacando Interlomas como una de estas ubicaciones analizadas hasta ahora.

Año de construcción: Tal y como se mencionó previamente, la idea del ingeniero Velázquez es que Cruz Azul tenga un estadio propio antes de su salida del club en 2030. Y aunque hasta el momento no hay nada confirmado, el deseo es que el club tenga su inmueble en un periodo no mayor a cuatro años.

¿En qué estadios ha jugado Cruz Azul en los últimos años?

El hecho de no tener un estadio propio ha ocasionado que Cruz Azul tenga que disputar encuentros de local en distintas localidades a lo largo de los últimos años, destacando estadios como el Olímpico Universitario, el Ciudad de los Deportes, el Banorte y el Cuauhtémoc.