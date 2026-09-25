EA Sports FC 27: 3 cosas que TIENES que SABER antes de su próximo lanzamiento

Comienza la cuenta regresiva para el lanzamiento del que es, sin duda, el videojuego deportivo más esperado de este año. El EA Sports FC 27 está a la vuelta de la esquina, motivo por el cual resulta necesario que sepas las principales características que tendrá este título.

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Electronic Arts vislumbra al EA Sports FC 27 como el mejor videojuego en la historia de la compañía, y esto deriva de las características que tendrá y que lo harán único o muy distinto de las versiones anteriores. Por tal motivo, es preciso que conozcas toda la información al respecto.

3 cosas que tienes que saber del lanzamiento del EA Sports FC 27

Características de jugabilidad: EA ha dado a conocer cinco características de juego que se han mejorado y que, de acuerdo con su postura, ayudarán a sentir un mejor control entre los usuarios, siendo estas las siguientes: regate en desequilibrio, conciencia espacial ofensiva, saques de esquina, equilibrio en defensa y jugabilidad auténtica 2.0.

The new season starts in form. ⚫️🟡



The TOTW Community Player leads the opening Team of the Week of #FC27, available during Early Access. pic.twitter.com/CPF30te7jw — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 16, 2026

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Importancia de Kylian Mbappé : Tal y como ocurrió en la edición 2023, el delantero del Real Madrid volverá a ser el rostro principal del EA Sports FC 27. Además, el elemento francés es el mejor jugador con una media de 91 unidades, misma que comparte con Erling Haaland.

: Tal y como ocurrió en la edición 2023, el delantero del Real Madrid volverá a ser el rostro principal del Además, el elemento francés es el mejor jugador con una media de 91 unidades, misma que comparte con Erling Haaland. Lanzamiento de The Grounds: La mayor característica del EA Sports FC 27, además del regreso de la Liga BBVA MX, tiene que ver con un formato Mundo Abierto en donde los jugadores podrán tener una vida fuera del campo al más puro estilo de lo que ocurre, por ejemplo, con el GTA.

¿Cuándo sale el EA Sports FC 27 en México y cuál será su costo?

De acuerdo con lo establecido por Electronic Arts, el EA Sports FC 27 saldrá a la venta en gran parte del mundo, incluído México, este viernes 25 de septiembre para la PlayStation 5, la Xbox Series X | S, la Nintendo Switch 2, la PS4, la Xbox One, la Switch 1 y la PC con un precio para su versión estándar de 1,399 pesos.