Estos son los 3 equipos que serán la BASE de la Selección Mexicana rumbo al 2030

Estamos a unos días para que inicie formalmente el proceso de Rafael Márquez como técnico de la Selección Mexicana. La intención es que el exjugador azteca sea el encargado de llevar al cuadro nacional a la próxima edición de la Copa Mundial de la FIFA, a llevarse a cabo en el 2030.

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Y es que, después de un Mundial 2026 que superó las expectativas, la Selección Mexicana tiene como objetivo superar la ronda de octavos de final del torneo del 2030. Por tal motivo, no está de más conocer a los equipos de la Liga BBVA MX que podrían ser la base de Rafa Márquez.

¿Qué equipos serían la base de la Selección Mexicana rumbo al 2030?

Chivas : El Rebaño Sagrado prestó a cinco de sus jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que si estos futbolistas mantienen el nivel que han mostrado desde la llegada de Gabriel Milito, no se descarta que sean la base del combinado nacional de cara al 2030.

: El Rebaño Sagrado prestó a cinco de sus jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que si estos futbolistas mantienen el nivel que han mostrado desde la llegada de Gabriel Milito, no se descarta que sean la base del combinado nacional de cara al 2030. Toluca: Elementos como Jesús Gallardo y Alexis Vega fueron importantes en el último proceso de Javier Aguirre, por lo que también podrían ser determinantes para Rafael Márquez junto a otros futbolistas de la talla de Díaz-Price, Angulo, Everardo López y Marcel Ruiz.

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Cruz Azul: Erik Lira fue uno de los mejores jugadores que la Selección Mexicana tuvo en la última Copa Mundial de la FIFA; sin embargo, Cruz Azul también cuenta con otros elementos que podrían destacar rumbo al 2030 como lo son Charly Rodríguez, Jeremy Márquez, Omar Campos y Jesús Chiquete Orozco.

¿Cuándo es el primer partido de la Selección Mexicana al mando de Rafa Márquez?

Será el próximo 26 de septiembre cuando Rafael Márquez haga su debut como técnico de la Selección Mexicana cuando se mida al combinado de Colombia en Baltimore, Estados Unidos. Posteriormente, el cuadro nacional enfrentará a Perú, Estados Unidos y Chile.

