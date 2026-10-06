3 jugadores de Chivas que deben DESPERTAR si quieren llegar a la Selección rumbo al 2030

La fecha FIFA disputada en los últimos días trajo consigo una nueva y sólida base de las Chivas en la Selección Mexicana, pues Rafael Márquez confirmó la convocatoria de seis elementos siendo estos Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Santiago Sandoval, Hugo Camberos y Roberto Alvarado.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

A pesar de lo interesante que suena esto, Chivas cuenta con otros elementos que sin duda tienen el nivel para llegar a la Selección Mexicana, por lo que es momento de que despierten si lo que quieren es formar parte del proceso con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2030.

¿Qué jugadores de Chivas deben despertar si quieren llegar a la Selección Mexicana?

Brian Gutiérrez : El mexicano pasó de ser una de las sorpresas de la Liga BBVA MX a no tener demasiados minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ser olvidado en esta fecha FIFA, motivo por el cual está muy a tiempo de recuperar su nivel con miras al siguiente torneo.

: El mexicano pasó de ser una de las sorpresas de la Liga BBVA MX a no tener demasiados minutos en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ser olvidado en esta fecha FIFA, motivo por el cual está muy a tiempo de recuperar su nivel con miras al siguiente torneo. Bryan González: El Cotorro ha mantenido un gran nivel en el terreno de juego; sin embargo, es una realidad que las constantes lesiones que ha tenido en los últimos meses han impedido que sea considerado por la Selección Mexicana de Rafael Márquez.

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Efraín Álvarez: Efraín pasó de ser titular absoluto en Chivas a, ahora, ser uno de los recambios en el esquema de Gabriel Milito. Si el mediocampista desea regresar a la Selección Mexicana, primero tiene que demostrar su valía como un eje importante del Rebaño Sagrado.

¿Contra qué jugadores tendría que competir Bryan González en la Selección Mexicana?

La competencia no es nada sencilla para Bryan González, defensor de Chivas. El mexicano no solo tiene que mantenerse alejado de las lesiones, sino que tiene que mejorar su nivel si lo que desea es destronar a otros elementos en la Selección Mexicana como Jesús Gallardo y Mateo Chávez.