3 jugadores mexicanos que Javier Aguirre podría llevarse al Valencia de España

¡Es oficial! Después de varios días de constantes rumores, finalmente se confirmó el arribo de Javier Aguirre como nuevo técnico del Valencia de la primera división de España, esto con el objetivo de que el entrenador mexicano ayude al club a mantener la categoría en esta temporada.

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Javier Aguirre tuvo un último paso por la Selección Mexicana en la pasada Copa Mundial de la FIFA, y cuando se esperaba que el DT tuviera un pequeño receso, pronto encontró trabajo en una liga que ya conoce y con un equipo tradicional que atraviesa por un mal momento.

¿Qué jugadores mexicanos podría llevar Javier Aguirre al Valencia?

Hugo Camberos: El joven futbolista de Chivas es una de las joyas que la Liga BBVA MX y, gracias a su dinamismo, podría ser un elemento realmente interesante para Javier Aguirre en este proceso que tendrá con el Valencia, club que desea mantener la categoría en España.

El joven futbolista de Chivas es una de las joyas que la Liga BBVA MX y, gracias a su dinamismo, podría ser un elemento realmente interesante para club que desea mantener la categoría en España. Obed Vargas: El jugador del Atlético de Madrid no cuenta para Diego Simeone y, en el pasado, se habló de la posibilidad de abandonar la institución, por lo que no se descarta que Javier Aguirre puje por él para tenerlo en el centro del campo naranjero.

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Erik Lira: El hoy jugador de Cruz Azul estuvo muy cerca de llegar a Europa con el Mónaco en el pasado mercado de fichajes. Ahora, el elemento que se desempeña como mediocampista podría ser refuerzo de Javier Aguirre considerando su importancia en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuándo hace su debut Javier Aguirre en el Valencia?

En estos momentos, el Valencia se encuentra en la penúltima posición de la tabla general en España con 4 puntos de 21 posibles, así como una victoria, un empate y cinco derrotas. El siguiente juego del nuevo equipo de Javier será ante el Racing, el 11 de octubre, a la 1 de la tarde.

