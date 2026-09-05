Estas son las 3 lesiones más escalofriantes en la historia de la Liga BBVA MX

La Liga BBVA MX se ha convertido en uno de los torneos más interesantes y atractivos a nivel continental luchando directamente contra las Ligas de Brasil, Argentina y la MLS, esto gracias al nivel de sus jugadores y a los objetivos que cada una de las plantillas tiene a nivel semestral.

¿La Liga BBVA MX podrá vencer a la MLS en la Leagues Cup?

Sin embargo, el futbol mexicano también se ha destacado por tener momentos por demás turbulentos en donde jugadores han protagonizado escenas aterradoras en el terreno de juego. Por tal motivo, no está de más conocer las tres lesiones más escalofriantes en la historia de la Liga BBVA MX.

¿Cuáles son las 3 lesiones más escalofriantes en la historia de la Liga BBVA MX?

Edgar Andrade: Para muchos, la lesión de Edgar en el juego entre Cruz Azul y Tecos es la más escalofriante en la historia de la Liga BBVA MX. Esta ocurrió en el Estadio Azul durante el torneo Clausura 2007 cuando el pie del canterano celeste sufrió una fractura expuesta del tobillo y una rotura de ligamentos.

Para muchos, la lesión de Edgar en el juego entre es la más escalofriante en la historia de la Esta ocurrió en el Estadio Azul durante el torneo cuando el pie del canterano celeste sufrió una fractura expuesta del tobillo y una rotura de ligamentos. Efraín Juárez: El hoy técnico mexicano tuvo una corta etapa en el Club América, y fue precisamente en este equipo cuando, durante un duelo de Copa MX 2012 ante Correcaminos, el exfutbolista intentó una chilena dentro del área que, a su vez, provocó una luxación articular en el codo.

Con la lesión de Musiala, inmediatamente me vino a la mente esta jugada de Edgar Andrade en el Clausura 2007



Son jugadas que te marcan para siempre.



😔😔😔😔😔 pic.twitter.com/PgBerHKnKz — Alex (@MrAzul97) July 5, 2025

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Giovani dos Santos: Fue en septiembre del 2019 cuando, en un choque en el centro del campo entre el Pollo Briseño y Giovani dos Santos, el jugador del América recibió un fuerte golpe con los tachones de su rival, generando un rasgo en la piel que provocó un agujero en su cuadricep.

Bonus: Así fue la lesión de Yasser Corona con Xolos de Tijuana

Hace casi una década, la Liga BBVA MX también presenció la lamentable lesión de Yasser Corona, en ese entonces jugador de los Xolos de Tijuana que sufrió una fractura y luxación de la sexta vértebra cervical durante un compromiso entre su club y los Jaguares de Chiapas.