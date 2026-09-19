3 métodos para cuidar el corazón y bajar la presión arterial del cuerpo

Cuidar el corazón se ha convertido en una de las tareas más importantes para millones de personas al interior del país, sobre todo aquellas que están por llegar a la vejez o que están atravesando algunas dificultades de salud que hacen que la presión arterial del cuerpo se eleve.

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Por supuesto que tener una actividad física frecuente ayuda a que el corazón mejore toda vez que es un músculo del cuerpo. Sin embargo, también existen una serie de métodos que puedes hacer si lo que deseas es bajar la presión, mismos que conocerás a continuación.

¿Qué métodos te ayudan a bajar la presión arterial y cuidar el corazón?

Comer potasio: El potasio se ha convertido en un mineral que, entre otras cosas, ayuda al equilibrio de la presión arterial en el cuerpo toda vez que elimina el sodio y beneficia el funcionamiento de los vasos sanguíneos, por lo que expertos recomiendan la ingesta de frutas y verduras.

El potasio se ha convertido en un mineral que, entre otras cosas, ayuda al equilibrio de la presión arterial en el cuerpo toda vez que elimina el sodio y beneficia el funcionamiento de los vasos sanguíneos, por lo que expertos recomiendan la ingesta de frutas y verduras. No automedicarse ni interrumpir medicación indicada: Se trata de uno de los errores más comunes que existen entre las personas. Ante ello, especialistas indican que el tratamiento contra la presión alta tiene razones específicas, mismas que si no son seguidas al pie de la letra pueden generar efectos secundarios.

Tu médico dice que tu presión arterial está "un poco alta".



Pero la presión arterial alta daña silenciosamente tus arterias y tu cerebro durante años antes de que aparezcan los síntomas.



Aquí hay 7 métodos respaldados por la ciencia para bajarla de forma natural:🧵



1. No te… pic.twitter.com/Fwseg7Tls5 — Maikolll (@MZora0419) April 24, 2026

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No consumir demasiada sal: Gran parte del sodio, que se consume de forma diaria, se presenta en alimentos que normalmente están procesados o embutidos, tipo snacks o comidas preparadas. Por tal motivo, expertos recomiendan disminuir considerablemente este tipo de platillos.

¿Cuál es el peligro de la presión arterial alta en el cuerpo?

Una de las razones por las que la hipertensión puede ser peligrosa es que, en esencia, no cuenta con síntomas de peso, por lo que medirla periódicamente hablando es necesario y fundamental para detectar alteraciones a tiempo y, con ello, cuidar el corazón día a día.