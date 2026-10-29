3 razones por las que Brian Gutiérrez NO LLEGARÁ a Cruz Azul

En los últimos días ha sonado un rumor realmente llamativo relacionado al próximo mercado de transferencias en México. Este guarda estrecha relación con la Máquina de Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara, instituciones que estarían “charlando” de cara al futuro de Brian Gutiérrez.

cruz azul

Brian Gutiérrez, quien fue seleccionado por México en la última Copa Mundial de la FIFA 2026, estaría en la carpeta de análisis de la directiva de Cruz Azul con miras al próximo periodo de fichajes. Dicho esto, aquí conocerás tres razones por las cuales este rumor solamente se quedará en eso.

¿Por qué Brian Gutiérrez no dejará a Chivas para llegar a Cruz Azul?

Sobrepoblación en el centro del campo : Brian es un elemento que disputa minutos en el centro del campo ya sea como segundo contención o interior, posiciones que curiosamente están sobrepobladas en un Cruz Azul que, principalmente, buscará reforzar su defensa y su aparato ofensivo.

: Brian es un elemento que disputa minutos en el centro del campo ya sea como segundo contención o interior, posiciones que curiosamente están sobrepobladas en un que, principalmente, buscará reforzar su defensa y su aparato ofensivo. Elevado costo: De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el valor de Brian Gutiérrez asciende a los 6 millones de euros, una cantidad que Cruz Azul preferiría utilizar para reforzar otra posición del campo considerando lo elevada que es para un elemento como la figura de Chivas.

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Problemas personales: Hace unas semanas el periodista Jesús Hernández reveló que una persona cercana a Brian habría sufrido un acto de inseguridad en el país, lo cual habría convencido al jugador de dejar México para la siguiente temporada. Si esto es cierto, luce imposible que venga a la capital del país.

¿Chivas y Cruz Azul aún se enfrentarán en el campo?

Curiosamente, la rivalidad entre Chivas y Cruz Azul ha crecido con fuerza en los últimos años gracias a la cantidad de veces que se han visto en la Liguilla con un saldo favorable para los celestes. En ese sentido, será en la Jornada 17 cuando ambos se vean las caras en el Akron el 22 de noviembre a las 17:00 horas.