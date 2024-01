3 razones clave por las que la Fórmula 1 rechazó a Andretti

La Fórmula 1 rechazó el miércoles una oferta de Andretti-Cadillac para entrar como undécimo equipo en 2025, diciendo que no creía que la propuesta fuera competitiva o añadiera valor al campeonato.

El documento publicado por la F1 fue muy detallado, conscientes de las repercusiones que podría haber traído consigo este rechazo. Por ello, fueron sumamente minuciosos a la hora de explicar por qué Andretti no puede (por lo menos en este momento), subirse al barco del Gran Circo.

Aquí te presentamos las principales tres razones por las que la máxima categoría no otorgó luz verde al equipo.

Cuando la FIA dio permiso a Andretti para sumarse a la Fórmula 1, la competencia fue muy clara al respecto. Si algún equipo quiere ser parte de esta ecuación exitosa, tiene que agregarle valor a la marca.

Al respecto de este tema, y tras consultar a varias partes interesadas en la integración de Andretti, la Fórmula 1 y la Formula One Management (FOM), concluyeron que la mejor manera de agregar valor era siendo competitivos.

En este momento simplemente la F1 no considera que Andretti pueda ser un rival de peso sobre el asfalto.

“La F1 aportaría valor a la marca Andretti y no al revés”, se lee en el comunicado.

En 2026 habrá una importante revolución en la Fórmula 1. Los motores (que serán cada vez más híbridos), los autos en general, las reglas de los costos, y muchas cosas más cambiarán en la competencia.

A la Fórmula 1 no le hace sentido que ingrese un nuevo equipo con la importante tarea que supone construir un auto competitivo para 2025, e inmediatamente tenga que trabajar en el desarrollo de un auto completamente distinto.

“El hecho de que el solicitante proponga hacerlo nos da motivos para cuestionar su comprensión del alcance del reto que supone”, explica la F1.

Sin embargo, no descarta que para el año 2028, una vez que exista estabilidad tras los cambios ejecutados en 2026, pueda integrarse el nuevo equipo.

I’m devastated. I won’t say anything else because I can’t find any other words besides devastated. pic.twitter.com/UaFBC5n9qF

— Mario Andretti (@MarioAndretti) January 31, 2024