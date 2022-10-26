Eliminaciones más dolorosas de la Selección Mexicana en Mundiales

La Selección Mexicana es un asiduo participante de las Copas del Mundo de la FIFA, desde Italia 90, el combinado tricolor se ha clasificado de la fase de grupos en todos los mundiales, obteniendo incluso resultados históricos, como el obtenido en Rusia 2018 cuando vencieron en su partido de presentación a la Selección de Alemania, con el gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano.

México, ha incluso obtenido resultados favorables realizando actuaciones interesantes ante rivales de primera categoría, como contra Brasil en 2014 donde se igualó sin goles o en aquel resultado histórico en Francia 98 ante los neerlandeses cuando Luis Hernández igualó el marcador 2-2 para darle el pase al equipo mexicano.

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Eliminaciones más dolorosas de la Selección Mexicana en Copas del Mundo

5.- México vs Alemania - Mundial de México 1986

México gozaba del cobijo de la localía y el apoyo incondicional de la afición mexicana, luego de una fase de grupos contundente, y superar en los octavos de final a Bulgaria, la Selección Azteca se midió ante un gigante en los Cuartos de Final, nada menos que Alemania.

La escuadra Nacional contaba con elementos de gran calidad, tales como Pablo Larios, Fernando Quirarte, Tomás Boy, Miguel España, Manuel Negrete o Hugo Sánchez, pero entra siempre la polémica de sacar a la Selección Nacional del Estadio Azteca (con más de 100 espectadores), para mandarlos a un recinto más pequeño como el de Monterrey.

Luego de un 0-0 en 90 minutos donde la Selección Mexicana se plantó con mucha personalidad... y unos tiempos extra donde el físico ya no daba para muchos de los futbolistas, llegaron los cobros desde los 11 pasos. Hugo Sánchez, la máxima figura del equipo tuvo problemas con los ‘calambres’ y no pudo cobrar desde el manchón. Al final los mexicanos perdieron con un apabullante 4-1 en la tanda de penales, acabando con la ilusión de los aficionados nacionales.

4.- México vs Bulgaria - Mundial de Estados Unidos 1994

La Selección de 1994 inició perdiendo ante Noruega, reivindicó camino ante Irlanda con victoria de 2 goles a 1; para definir clasificación ante un equipo histórico como Italia. Para sorpresa de todos, México igualó ante los Azurri 1-1 con golazo de Marcelino Bernal y avanzaron a la siguiente fase.

¿El rival? Bulgaria, una selección que no estaba considerada como una de las grandes potencias del mundial… pero que contaba en sus líneas con la gran forma de Hristo Stoichkov, cabe mencionar que existía mucha confianza por avanzar dados los primeros resultados en la fase de Grupos.

Luego de un empate a 1 en los 90 minutos, con goles tempraneros de Stoichkov y Alberto García Aspe en la primera mitad, y pese al momento crítico del partido, Miguel Mejía Barón se guardó en la banca a Hugo Sánchez, el jugador con más cartel en la Selección Mexicana, empate en tiempos extra y nuevamente en la tanda de penales el tricolor cayó 3-1 ante Bulgaria.

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3.- México vs Argentina - Mundial de Alemania 2006

Una de las selecciones que es recordada por desplegar un funcionamiento virtuoso fue la dirigida por Ricardo Antonio La Volpe; el equipo mostró mucha personalidad durante el proceso. Una victoria ante Irán, empate ante Angola y una derrota ante Portugal bastaron al conjunto de México para meterse en los octavos.

Argentina llegaba como un amplio favorito, pero la Selección Mexicana sorprendió desde el inicio del partido por la personalidad mostrada, una que se tradujo en el gol del capitán Rafael Márquez con un remate de cabeza que puso en ventaja a los aztecas, aunque la felicidad duró muy poco, pues Hernán Crespo contestó para la albiceleste minutos despúes.

El partido se prolongó hasta tiempo extra, y si bien el equipo mexicano mantenía la solidez de todo el partido, ocurrió un suceso inesperado. Maxi Rodríguez se inventó un auténtico golazo desde fuera del área para vencer a Oswaldo Sánchez y mandar a los argentinos a la siguiente fase. El dolor fue profundo luego de realizar fantástica presentación.

2.- México vs Países Bajos - Mundial de Brasil 2014

Nuevamente una fase de grupos arrojó resultados brillantes, si bien la Selección Mexicana venía de un proceso mundialista complejo, se inició con victoria ante Camerún 1-0; un importantísimo empate ante el anfitrión Brasil sin goles y una victoria de 3-1 ante Croacia le dieron el pase a los dirigidos por Miguel Herrera.

El duelo por llegar al famoso quinto partido se resolvería ante Países Bajos, un primer tiempo correcto y un inicio de la segunda parte donde México le quito el balón a los europeos marcó una esperanza que lucía asequible. Giovanni Dos Santos adelantó a los aztecas y cuando parecía que por fin México superaría sus fantasmas… una jugada a balón parado igualó el marcador.

Lo más doloroso sucedió después, cuando Arjen Robben cayó dentro del área tras una jugada con Rafael Márquez, sólo para ver cómo el árbitro marcaba el famoso “penal” que acabó liquidando las aspiraciones de México por avazar a la siguiente fase.

1.- México vs Estados Unidos - Mundial de Corea- Japón 2002

Para Corea-Japón 2002 México arrancó con victoria ante la selección de Croacia 1-0; triunfo ante ecuador 2-1 y en el cierre un memorable empate ante Italia 1-1, tras un soberbio remate de cabeza de Jared Borguetti ante la marca de Paolo Maldini para mandar a la Selección Mexicana como primer lugar de grupo.

Con la fantástica actuación en la primera fase, nuevamente generó una expectativa muy grande, pues el rival en turno sería un viejo conocido, la selección de las barras y las estrellas. Estados Unidos no dio cuartel al combinado mexicano un contundente 2-0 finiquitó toda expectativa; Rafael Márquez terminó expulsado del encuentro, producto de la impotencia traducida en esa acción. Una vez más, la aspiración por superar los fantasmas quedó diluida.