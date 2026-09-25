Con 4 ausentes y una presencia muy importante: Así sería la alineación de Pumas UNAM en la Jornada 10

Así como se comparan salarios de jugadores de Pumas UNAM, muchos aficionados se preguntan sobre qué futbolistas jugarán la Jornada 10 del Apertura 2026 en el partido contra Atlético San Luis. Los Universitarios necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y tendrán varias bajas importantes.

Mientras que Efraín Juárez brilla en Europa tras salir de Pumas, el conjunto auriazul se prepara para afrontar un nuevo compromiso de la Liga BBVA MX con cuatro ausencias por la Fecha FIFA. Sin embargo, también contará con una presencia muy importante para recibir al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

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Detalles de la alineación de Pumas

Pumas atraviesa un Apertura 2026 complicado. El equipo, que llegó como vigente subcampeón, quedó alejado de los primeros lugares luego del cambio de entrenador y algunas modificaciones en su plantilla. Ahora buscará una reacción en la segunda mitad del campeonato, donde tendrá partidos muy importantes.

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Para este encuentro, Esteban Solari no podrá contar con Álvaro Angulo, Pedro Vite, Coco Carrasquilla y Robert Morales. Los cuatro fueron convocados por sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA: Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay. Ausencias de peso.

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La ausencia de los cuatro futbolistas representa un problema para Pumas, especialmente porque se trata de una plantilla con pocas variantes. Por eso, el cuerpo técnico deberá realizar modificaciones para afrontar el compromiso en CU contra San Luis.

El 11 de Pumas para la Jornada 10

La buena noticia pasa por Keylor Navas. El histórico portero no fue convocado por Costa Rica y estará disponible para el encuentro, algo que anteriormente no ocurrió cuando tuvo que acudir con su selección.

Keylor Navas es pretendido por el Saprissa de Costa Rica|Crédito: @PumasMX / X

La probable alineación de Pumas para este encuentro del Apertura 2026 sería: Keylor Navas; Rodrigo López, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rubén Duarte; Víctor Arteaga, Alan Medina; Uriel Antuna, César Huerta, Luciano Herrera; y Juninho.

¿Cuándo juegan Pumas UNAM vs Atlético San Luis por el Apertura 2026?

Pumas UNAM recibirá al Atlético San Luis el domingo 27 de septiembre a las 12:00 horas del Centro de México, por la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

