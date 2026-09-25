Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
LIGA MX SITIO
QUIERO VER
Fútbol

Con 4 ausentes y una presencia muy importante: Así sería la alineación de Pumas UNAM en la Jornada 10

Pumas UNAM se enfrenta a Atlético San Luis con algunas bajas para este partido de la Jornada 10

Con 4 ausentes y una presencia muy importante: Así sería la alineación de Pumas UNAM en la Jornada 10

Escrito por: Diego Gonzalez | DR

Así como se comparan salarios de jugadores de Pumas UNAM, muchos aficionados se preguntan sobre qué futbolistas jugarán la Jornada 10 del Apertura 2026 en el partido contra Atlético San Luis. Los Universitarios necesitan sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación y tendrán varias bajas importantes.

Mientras que Efraín Juárez brilla en Europa tras salir de Pumas, el conjunto auriazul se prepara para afrontar un nuevo compromiso de la Liga BBVA MX con cuatro ausencias por la Fecha FIFA. Sin embargo, también contará con una presencia muy importante para recibir al Atlético San Luis en el Estadio Olímpico Universitario.

pumas-sin-liguilla-apertura-2026-liga-mx.jpg
|X: Pumas

Detalles de la alineación de Pumas

Pumas atraviesa un Apertura 2026 complicado. El equipo, que llegó como vigente subcampeón, quedó alejado de los primeros lugares luego del cambio de entrenador y algunas modificaciones en su plantilla. Ahora buscará una reacción en la segunda mitad del campeonato, donde tendrá partidos muy importantes.

TE PUEDE INTERESAR:

Para este encuentro, Esteban Solari no podrá contar con Álvaro Angulo, Pedro Vite, Coco Carrasquilla y Robert Morales. Los cuatro fueron convocados por sus respectivas selecciones durante la Fecha FIFA: Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay. Ausencias de peso.

pumas-dato-favor-no-aprovecho-torneo-anterior.jpg
|X: Pumas

La ausencia de los cuatro futbolistas representa un problema para Pumas, especialmente porque se trata de una plantilla con pocas variantes. Por eso, el cuerpo técnico deberá realizar modificaciones para afrontar el compromiso en CU contra San Luis.

El 11 de Pumas para la Jornada 10

La buena noticia pasa por Keylor Navas. El histórico portero no fue convocado por Costa Rica y estará disponible para el encuentro, algo que anteriormente no ocurrió cuando tuvo que acudir con su selección.

Keylor Navas Pumas
Keylor Navas es pretendido por el Saprissa de Costa Rica|Crédito: @PumasMX / X

La probable alineación de Pumas para este encuentro del Apertura 2026 sería: Keylor Navas; Rodrigo López, Ángel Azuaje, Nathan Silva, Rubén Duarte; Víctor Arteaga, Alan Medina; Uriel Antuna, César Huerta, Luciano Herrera; y Juninho.

¿Cuándo juegan Pumas UNAM vs Atlético San Luis por el Apertura 2026?

Pumas UNAM recibirá al Atlético San Luis el domingo 27 de septiembre a las 12:00 horas del Centro de México, por la Jornada 10 del Apertura 2026. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Universitario.

Tags relacionados
Lo Más Destacado de la Liga MX | Notas Pumas

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
COBERTURA MEX VS COL EN VIVO.png

Live Nocturno desde Baltimore | Selección Mexicana

7:50 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
LIVE PREVIO FECHA.png

LIVE PREVIO México vs Colombia | Seleccion Mexicana

5:45 p. m.
26 SEP
MÉXICO VS COLOMBIA FECHA.png

México vs Colombia | Selección Mexicana

6:47 p. m.
26 SEP
BORREGOS MYT VS PUMAS CU FECHA

ONEFA|Borregos Puebla vs Borregos Monterrey

7:20 p. m.
26 SEP
TIGRES VS PUEBLA FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Tigres vs Puebla EN VIVO

9:05 p. m.
26 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |'Popeye’ Aguillón vs Adriano Sayu

11:11 p. m.
26 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
28 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
28 SEP
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
28 SEP
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
28 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
28 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
29 SEP