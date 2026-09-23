Dejó Cruz Azul para brillar en el América y hoy Guillermo Almada casi no lo utiliza

Mientras Joel Huiqui tomó una decisión tras la última derrota, un ex Cruz Azul en su momento decidió dar el paso hacia su clásico rival, el Club América. Sin embargo, la situación que atraviesa actualmente es muy diferente a la expectativa que existía cuando dejó La Máquina para continuar su carrera en Coapa, bajo las órdenes de Guillermo Almada.

Así como el América tiene muchas bajas para el próximo partido, Guillermo Almada tampoco cuenta demasiado con uno de los futbolistas que llegó procedente de Cruz Azul. Alexis Gutiérrez atraviesa una etapa complicada en el equipo azulcrema y su poca participación se hizo todavía más evidente en el último Clásico Nacional.

Alexis Gutiérrez se refirió a la polémica del Clausura 2024|Club América

El jugador que casi no es usado por Almada tras pasar de Cruz Azul al América

Gutiérrez dejó Cruz Azul para incorporarse al América, pero desde la llegada de Almada al banquillo su presencia ha sido reducida. El mediocampista había generado expectativas durante su llegada a Coapa y, a comienzos de temporada, incluso apareció la posibilidad de que pudiera marcharse al futbol europeo.

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Martin Anselmi lo quería en el Elche de España, pero el América rechazó la propuesta del club español. De esta manera, Gutiérrez permaneció en México y continuó formando parte del plantel azulcrema.

Sin embargo, su situación no mejoró con el cambio de entrenador. El último episodio ocurrió en el Clásico Nacional contra Chivas, cuando el mediocampista ni siquiera fue convocado por Almada para el encuentro.

La decisión del América no tiene que ver con lesiones del ex Cruz Azul

La ausencia de Gutiérrez ante Chivas no estuvo relacionada con una lesión. Se trató de una decisión técnica de Almada, quien incluso prefirió convocar al canterano Franco Rossano para ese compromiso.

Alexis Gutiérrez no levanta cabeza en el América|Mexsport

El caso del mediocampista se suma a otros futbolistas que tuvieron dificultades después de dejar Cruz Azul. Misael Domínguez, amigo de Gutiérrez, también atraviesa una situación diferente lejos de La Noria, mientras que Uriel Antuna tuvo un recorrido complicado tras marcharse a Tigres.

Luis Romo también vivió una primera etapa difícil en Chivas, aunque actualmente logró asentarse con Gabriel Milito. Para Gutiérrez, la situación todavía está abierta, pero su poca participación con Almada marca un momento diferente al que esperaba cuando decidió dejar Cruz Azul por el América.

