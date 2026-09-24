Ni Paradela ni Brunetta: el argentino más valioso de México es del Club América

Mientras que el Club América sufre bajas para el duelo contra el Necaxa, en la actualidad tiene al futbolista argentino más valioso de la Liga BBVA MX. Pues antes José Paradela y Juan Brunetta lideraban la tabla, pero ahora ya no. La última actualización de valores de mercado modificó las posiciones entre los jugadores nacidos en Argentina.

Así como el América tiene refuerzos que no usa, hay uno de ellos que es el argentino más caro de la Liga MX. Se trata de Santiago Ramos Mingo, quien aparece con una cotización que supera por tres millones de euros a los valores de José Paradela y de Juan Brunetta, ambos valuados actualmente en una cifra inferior.

|Crédito: Instagram/@clubamerica

Los valores de mercado de Paradela, Brunetta y Santiago Ramos Mingo

Ramos Mingo ocupa el primer lugar entre los argentinos más valiosos de la Liga MX con sus 12 millones de euros. El defensor de América es seguido por Paradela, de Cruz Azul, y Brunetta, de Tigres, quienes comparten una cotización de 9 millones.

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En el caso de Paradela, su valor se mantiene pese al buen momento que atraviesa con Cruz Azul. Durante el Apertura 2026 registra 2 goles y 4 asistencias en Liga MX y continúa como una de las piezas importantes del conjunto cementero.

Santiago Ramos Mingo.|Instagram FC Barcelona B.

El listado también incluye a Franco Romero, de Toluca, con 7 millones de euros, mientras Nicolás Castro aparece con 6 millones. Ezequiel Bullaude y Julián Carranza tienen una cotización de 5 millones cada uno, al igual que Kevin Zenón. Luka Romero y Agustín Palavecino completan el listado con 4.5 millones.

Los detalles de la llegada de Ramos Mingo al América

Ramos Mingo llegó al América procedente del Bahía de Brasil en septiembre de 2026. La operación se realizó por aproximadamente 10 millones de dólares entre montos fijos y variables, mientras que el argentino firmó un contrato por cuatro años, hasta 2030.

El defensor de 24 años, formado en Boca Juniors y con pasado en Barcelona, llegó para ocupar el lugar que dejó Sebastián Cáceres tras su salida al Celta de Vigo. Utiliza el dorsal 15 y todavía no registra minutos oficiales con las Águilas.

Mientras continúa su adaptación a la altura de la Ciudad de México, Ramos Mingo ya trabaja en Coapa bajo las órdenes de Guillermo Almada y espera su oportunidad para debutar.

