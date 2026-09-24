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Mientras Adalberto Carrasquilla gana 11.5 millones en Pumas, este es el sueldo de Uriel Antuna

Esta es la comparativa de salarios entre Adalberto Carrasquilla y Uriel Antuna en Pumas: cuánto gana cada futbolista

Comparación de salarios entre Uriel Antuna y Adalberto Carrasquilla
Comparación de salarios entre Uriel Antuna y Adalberto Carrasquilla|Azteca Deportes

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Pumas UNAM otorga algunos de los sueldos más elevados de la Liga BBVA MX, principalmente por contar con figuras de recorrido internacional como Keylor Navas. En el caso de Adalberto Carrasquilla, quien fue convocado recientemente por Panamá, su salario asciende hasta los 11.5 millones de pesos, de acuerdo a las actualizaciones más recientes de Salary Sport.

Esta cifra equivale a aproximadamente 657 mil dólares por año, dinero que recibiría el futbolista panameño por vestir los colores del cuadro universitario. A pesar de que Carrasquilla es uno de los referentes del plantel de Pumas, su salario se encuentra por debajo de la cantidad que recibe Uriel Antuna, delantero que llegó a Pedregal a principios de año.

¿Cuánto gana Uriel Antuna en Pumas?

Según los datos arrojados por Salary Sport, el exTigres se posiciona como el tercer futbolista más asalariado del cuadro universitario. La fuente señala que Uriel Antuna recibe 15.8 millones de pesos al año, una cifra que equivale aproximadamente a 899 mil dólares. Una diferencia considerable respecto a su compañero de equipo.

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Uriel Antuna
Uriel Antuna, jugador de Pumas|Crédito: @PumasMX / X

Esto quiere decir que existe una diferencia de más de 4 millones de pesos entre los ingresos de ambos futbolistas. Carrasquilla tiene un poco más de experiencia jugando para Pumas, ya que llegó al equipo auriazul a principios de 2025, mientras que Antuna hizo lo propio en enero de 2026 tras dejar Tigres como agente libre.

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La diferencia salarial entre ambos todavía no se refleja en goles. Hasta después de la Jornada 9, ni Carrasquilla ni Antuna lograron marcar en el Apertura 2026. El panameño registra siete partidos disputados, mientras que el delantero mexicano ha participado en ocho. Cada uno suma una asistencia.

La comparación exige tener en cuenta sus funciones: Carrasquilla juega en el mediocampo y Antuna suele ocupar una posición más adelantada. Por eso, las cifras describen su producción hasta este punto del torneo, pero por sí solas no permiten determinar cuál de los dos ha rendido mejor para Pumas.

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