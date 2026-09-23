¡No todo es el ejercicio! 4 CLAVES para bajar de peso sin lastimar tu salud

Muchas veces se piensa que para bajar de peso lo único que una persona tiene que hacer es realizar actividad física de forma constante, pues se tiene la creencia que, a base del ejercicio, un cuerpo puede tonificar su forma y perder esos kilos que ha sumado a lo largo de los años.

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Sin embargo, la realidad es que el ejercicio mal fundamentado; es decir, no guado a través de un objetivo claro, puede generar consecuencias a la larga si es que este deja creando el conocido efecto rebote. Por tal motivo, aquí conocerás cuatro claves que debes tener en cuenta si quieres bajar de peso.

¿Qué claves debes considerar si quieres bajar de peso?

Alimentación equilibrada: Más allá del ejercicio, si una persona desea bajar de peso es necesario que la misma priorice un estilo de vida saludable a través de las frutas y las verduras, así como las proteínas y la fibra necesaria para tu cuerpo.

Más allá del ejercicio, si una persona desea bajar de peso es necesario que la misma priorice un estilo de vida saludable a través de las frutas y las verduras, así como las proteínas y la fibra necesaria para tu cuerpo. Presta atención a las calorías: Expertos en la materia consideran el déficit calórico fundamental para bajar de peso, el cual consiste en quemar más calorías de las que consumes al día.

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Si necesitas bajar de peso rápido, incluye estos 9 alimentos en tu dieta.



No se trata de aguantar hambre, sino de elegir la mejor densidad nutricional: pic.twitter.com/LAFKCWn33F — Joel Colmenares. (@ModReflexion) September 21, 2026

Creación de hábitos : Tener hábitos realistas y sostenibles ayudará a generar en ti una carga de responsabilidad más grande que te ayudará a tener un estilo de vida más propenso al éxito.

: Tener hábitos realistas y sostenibles ayudará a generar en ti una carga de responsabilidad más grande que te ayudará a tener un estilo de vida más propenso al éxito. Combinación de ejercicios: Si bien resulta importante la activación física, concéntrate en realizar intervalos de ejercicios cardiovasculares con entrenamientos de fuerza para que esto se vea reflejado en tu metabolismo.

¿Cuál es el ejercicio que más calorías quema y por qué?

La respuesta cuenta con tintes subjetivos dado que depende de algunas variables como tu peso, tu fuerza, la resistencia y velocidad con la que hagas el ejercicio; sin embargo, muchos expertos consideran que el salto de cuerda y la natación ayudan a quemar mucha grasa en un corto periodo de tiempo.