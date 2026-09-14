Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Estos son los alimentos que debes eliminar para BAJAR de PESO

Si lo que quieres es bajar de peso, entonces debes evitar una serie de alimentos que pueden aumentar tus niveles de calorías, hecho que impide tu objetivo.

bajar-de-peso-que-alimentos-evitar.jpg
|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El cierre del año funge como el momento perfecto para que hombres y mujeres por igual comiencen a buscar nuevos propósitos que los ayuden a mejorar en cuanto al apartado físico se refiere de cara al 2027. En ese sentido, si uno de tus deseos es bajar de peso, debes evitar a toda costa estos alimentos.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Si bien para bajar de peso resulta fundamental contar con una dieta entregada por expertos en la materia, la realidad es que, en esencia, existen alimentos que no son recomendables de acuerdo con lo establecido por doctores e instituciones de salud. ¿Cuáles son los que tienes que evitar de manera concurrente?

¿Qué alimentos debes eliminar para bajar de peso?

Expertos en salud coinciden que el primer alimento que debes evitar en tu dieta cotidiana son las bebidas azucaradas; es decir, refrescos, tés embotellados, bebidas energéticas o jugos que puedan contener una importante cantidad de azúcar y calorías y que, además, no generan la saciedad que estás esperando.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Las harinas refinadas, tales como las pastas tradicionales, las galletas, el pan blanco o la repostería en general cuentan con un alto índice de calorías, lo cual provoca que la persona que los ingiere sume elevados picos de glucosa en la sangre. Ten en mente que estos alimentos pueden ser reemplazados por vegetales o cereales integrales.

Finalmente, si tu deseo es bajar de peso es importante que evites los alimentos ultraprocesados, mismos que encuentras en la tiendita de la esquina y que son las botanas empaquetadas, los embutidos, productos congelados o, incluso, la comida rápida, mismos que están cargados de aditivos, grasas saturadas y sodio.

¿Solo basta con una dieta balanceada para bajar de peso?

Si tu único interés es bajar de peso y decirle adiós a esos kilos que tienes de más, una dieta establecida por un nutriólogo de confianza podría ser suficiente. Sin embargo, si tienes como objetivo tener un cuerpo mucho más poderoso, entonces resulta fundamental hacer ejercicio al menos 30 minutos al día.

Tags relacionados
ES TENDENCIA

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

Ver en vivo
12:50 p. m.
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
LA MESA PROTAGONISTA FECHA 24 AGOSTO .jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
15 SEP
deportv EXPRESS.jpg

Dxtv Express

4:50 p. m.
15 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
15 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
16 SEP
A RASPAR LA LONA.jpg

A Raspar la Lona

4:55 p. m.
16 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
16 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
17 SEP
RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
17 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
17 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP