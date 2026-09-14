Estos son los alimentos que debes eliminar para BAJAR de PESO

El cierre del año funge como el momento perfecto para que hombres y mujeres por igual comiencen a buscar nuevos propósitos que los ayuden a mejorar en cuanto al apartado físico se refiere de cara al 2027. En ese sentido, si uno de tus deseos es bajar de peso, debes evitar a toda costa estos alimentos.

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Si bien para bajar de peso resulta fundamental contar con una dieta entregada por expertos en la materia, la realidad es que, en esencia, existen alimentos que no son recomendables de acuerdo con lo establecido por doctores e instituciones de salud. ¿Cuáles son los que tienes que evitar de manera concurrente?

¿Qué alimentos debes eliminar para bajar de peso?

Expertos en salud coinciden que el primer alimento que debes evitar en tu dieta cotidiana son las bebidas azucaradas; es decir, refrescos, tés embotellados, bebidas energéticas o jugos que puedan contener una importante cantidad de azúcar y calorías y que, además, no generan la saciedad que estás esperando.

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1. Deja de correr pic.twitter.com/zTzaxGl0co — Sin Limites. (@MindsetGOx) September 4, 2026

Las harinas refinadas, tales como las pastas tradicionales, las galletas, el pan blanco o la repostería en general cuentan con un alto índice de calorías, lo cual provoca que la persona que los ingiere sume elevados picos de glucosa en la sangre. Ten en mente que estos alimentos pueden ser reemplazados por vegetales o cereales integrales.

Finalmente, si tu deseo es bajar de peso es importante que evites los alimentos ultraprocesados, mismos que encuentras en la tiendita de la esquina y que son las botanas empaquetadas, los embutidos, productos congelados o, incluso, la comida rápida, mismos que están cargados de aditivos, grasas saturadas y sodio.

¿Solo basta con una dieta balanceada para bajar de peso?

Si tu único interés es bajar de peso y decirle adiós a esos kilos que tienes de más, una dieta establecida por un nutriólogo de confianza podría ser suficiente. Sin embargo, si tienes como objetivo tener un cuerpo mucho más poderoso, entonces resulta fundamental hacer ejercicio al menos 30 minutos al día.