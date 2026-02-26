4 deportistas dejaron su equipo por los bloqueos en Jalisco: esto es lo que pasó

Cuatro jugadoras de los Charros de Jalisco Femenil abandonaron repentinamente al equipo en plena temporada de la Liga Mexicana de Softbol (LMS). Resulta que las canadienses Nicola Simpson, Natalie Widman, Janet Leung y la neerlandesa Eva Voortman dejaron el club por la violencia producida en las calles de este estado. Sin dudas, una pésima noticia.

Tras las duras circunstancias que han ocurrido recientemente en Jalisco, estas cuatro jugadoras decidieron abandonar a los Charros. Los bloqueos de carreteras produjeron mucha violencia y miedo. Por eso las jugadoras de softbol optaron por abandonar la institución priorizando su seguridad personal y bienestar emocional.

El argumento de las deportistas para dejar el equipo de Jalisco en plena competencia

Las cuatro coincidieron en que su salida fue una decisión difícil. Natalie Widman se expresó con mayor profundidad, reconociendo que no era así como imaginaba su primera temporada profesional en México y que la situación la llevó a replantear sus prioridades. Habló de dolor, decepción y culpa, pero también de aprendizaje y gratitud hacia el club.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, Janet Leung lamentó no poder concluir la temporada junto a sus compañeras, aunque se mostró agradecida por la experiencia vivida. Sin dudas una decisión controversial pero que el club tomó de buena manera, o al menos así se mostró en los comunicados oficiales que publicaron.

Postura de los Charros de Jalisco Femenil tras la salida de las deportistas

Tras los hechos de público conocimiento, evidentemente los Charros de Jalisco entendieron la decisión. Por ese motivo el equipo agradeció públicamente el profesionalismo y compromiso de las cuatro jugadoras. “(El club) confía en tenerlas pronto de regreso”, expresaron de todos modos.

De todas maneras, rápidamente dieron vuelta la página y siguieron con lo que debían hacer. Pues los Charros de Jalisco anunciaron la llegada de Valeri Canales, Ana Sofía Villarreal y Brenda Velarde como refuerzos para lo que resta de la campaña.

Asimismo, las jugadoras de softbol que se quedaron en la institución y los recientes refuerzos continuaron con su calendario habitual y viajaron a Torreón para enfrentar a Algodoneras de Unión Laguna, antes de medirse ante Sultanes de Monterrey Femenil.

