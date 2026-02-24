Jalisco: Autoridades levantan “Código Rojo” y normalizan actividades

El Gobierno de Jalisco anunció oficialmente el levantamiento del "Código Rojo" en todo el territorio estatal este martes 24 de febrero de 2026. La medida se tomó tras una evaluación de los últimos acontecimientos violentos registrados tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".

A través de sus canales oficiales, el gobernador Pablo Lemus informó el acuerdo para normalizar las actividades ordinarias en el estado, reconociendo el apoyo de transportistas, empresas y la sociedad civil para retomar la dinámica cotidiana.

Normalización tras la crisis: Jalisco retoma actividades ordinarias

La desactivación del "Código Rojo" no significa el cese de la vigilancia, sino la transición de un estado de respuesta ante emergencias a uno de control preventivo. Durante las horas de mayor tensión, este protocolo permitió:



Coordinación Unificada: La desaparición de fronteras entre corporaciones, permitiendo que la Policía Municipal, Estatal, Guardia Nacional y el Ejército operaran bajo una misma frecuencia y estrategia.

Sellado de Accesos: Se instalaron filtros de revisión en las entradas y salidas de la Zona Metropolitana de Guadalajara y en los límites con Nayarit, Michoacán y Guanajuato.

Liberación de Vías: El uso inmediato de grúas y bomberos custodiados por militares para despejar arterias vitales obstruidas por vehículos incendiados.

Con el levantamiento del protocolo, se busca que el sector comercial y educativo restablezca sus horarios habituales, aunque se recomienda a la población mantenerse informada por canales institucionales.

Hemos acordado en la mesa de seguridad levantar el Código Rojo para normalizar las actividades en todo Jalisco.



Mantendremos, sin embargo, la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que puedan presentarse.



¿Qué implica el fin del "Código Rojo" y qué protocolos continúan?

Aunque la alerta máxima ha sido retirada, las autoridades enfatizaron que la Mesa Interinstitucional de Seguridad Pública se mantendrá en sesión permanente hasta nuevo aviso. Esto garantiza que los protocolos de patrullaje coordinado continúen las 24 horas del día en todas las regiones y municipios de Jalisco.

"Hoy se levanta Código Rojo, la Mesa de Seguridad continúa sesionando permanentemente en el estado de Jalisco", informó Lemus.

Los puntos clave de la vigilancia actual incluyen:



Patrullaje Permanente: Presencia constante de fuerzas federales y locales en las 12 regiones del estado.

Presencia constante de fuerzas federales y locales en las 12 regiones del estado. Seguridad en Carreteras: Vigilancia activa en las vías de comunicación estatales y federales para prevenir nuevos incidentes.

Vigilancia activa en las vías de comunicación estatales y federales para prevenir nuevos incidentes. Monitoreo de Incidentes: Sesión ininterrumpida de la mesa de seguridad para atender cualquier brote de violencia de manera inmediata.

El Gobierno de Jalisco agradeció la colaboración de la ciudadanía durante el periodo de resguardo preventivo y reiteró que el objetivo principal sigue siendo la pacificación total de la entidad tras los operativos de alto impacto realizados por las fuerzas armadas.

