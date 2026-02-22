Caída de “El Mencho” enciende Jalisco: PRI alerta por inseguridad para el Mundial 2026

Jalisco arde tras uno de los golpes más fuertes al crimen organizado en la historia reciente. Luego del fuerte operativo de las fuerzas de seguridad que derivó en la detención y el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la violenta respuesta criminal ha encendido las alarmas a nivel nacional. Ante esta ola de narcobloqueos, la dirigencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) lanzó una exigencia directa al gobierno para replantear la estrategia en la región, especialmente de cara a la Copa del Mundo 2026.

A través de un posicionamiento público, el tricolor advirtió que la situación de seguridad en el estado se encuentra "fuera de control", poniendo en riesgo tanto a la población local como a la proyección internacional del país tras la caída del capo.

Reportes señalan que Nemesio Oseguera Cervantes habría muerto en un operativo federal en Jalisco.



Tras los hechos, se registran narcobloqueos en Puerto Vallarta.@IrvingPineda con la información. pic.twitter.com/pSnZnU0RCg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

La furia del CJNG, impunidad y focos rojos en diferentes estados

Los disturbios que se han presentado durante las últimas horas, que incluyen bloqueos carreteros y quema de automóviles coordinados por el CJNG como represalia por la muerte de su líder, tuvieron su epicentro en municipios como Tapalpa.

Ante estos hechos, la dirigencia priista afirmó que los grupos criminales en la región operan con altos niveles de impunidad y control territorial. En su reclamo, el partido destacó delitos graves cometidos a plena luz del día y señaló directamente la crisis de personas desaparecidas, haciendo mención específica a la existencia de supuestos "centros de exterminio", como los reportados en el municipio de Teuchitlán.

El riesgo de la inseguridad frente a la Copa del Mundo

El factor que agrava la urgencia del llamado, según el PRI, es el reloj internacional frente a la inestabilidad que podría generar la reestructuración del cártel. “Exigimos a las autoridades federales y estatales asumir su responsabilidad y reforzar de inmediato la estrategia de seguridad para devolver la paz a las familias jaliscienses, especialmente cuando este año la entidad recibirá a miles de visitantes extranjeros con motivo del Mundial de Futbol”, puntualizó el partido.

Guadalajara será una de las sedes oficiales de la FIFA 2026, lo que pondrá a la capital jalisciense bajo la lupa global. Cualquier desestabilización en las vías de comunicación o brotes de violencia extrema por la caída de "El Mencho" podrían comprometer la logística y la imagen del evento.

Finalmente, a la par de las exigencias hacia los tres niveles de gobierno, la dirigencia del partido pidió a los habitantes de la entidad extremar precauciones y mantenerse informados a través de canales oficiales ante la altísima situación de riesgo que prevalece en diversas zonas del estado.

