Los mejores 5 goles de Messi con la selección argentina

El adiós de Lionel Messi llegó y aunque no es una despedida total (no lo ha hecho oficial), sí será su último partido por eliminatoria mundialista en suelo argentino. Por ello es el momento ideal para recordar los mejores 5 goles que el nacido en Rosario anotó con el seleccionado argentino. Aquí el conteo de Azteca Deportes.

Gol de Lionel Messi | Argentina 2-0 Canadá | Copa América 2024

¿Cuáles son los 5 mejores goles de Messi con Argentina?

La carrera de Messi con la albiceleste (a expensas de lo que pase hoy contra Venezuela y el martes contra Ecuador) en eliminatorias mundialistas terminará con 23 anotaciones y 14 asistencias. Ante eso estos son los mejores goles de su carrera con Argentina, en lo que se siente como una despedida de la actual campeona del mundo.

5.- vs México en Copa América de 2007

Esta fue una pincelada que dolió en demasía para los mexicanos. Fue una ejecución exacta, con una vaselina perfecta que batió a un portero de la talla de Oswaldo Sánchez. Con ello los argentinos ponían el 0-2 que terminaría en goleada de 0-3 para avanzar a la final de dicha edición de la Copa América.

4.- vs Brasil en Amistoso de 2012

Los clásicos contra Brasil siempre son partidos importantes, por lo que este encuentro con siete tantos tuvo la coronación perfecta con un gol de locura de Lionel. Ese 4-3 terminó con un zurdazo en el ángulo para batir a los brasileños.

3.- vs Estados Unidos en Copa América Centenario 2016

Este tiro libre de Lionel Messi rayó en la perfección, pues aunque el arquero de las barras y las estrellas voló como ave, el balón terminó en el fondo de las redes. Fue estéticamente espectacular.

2.- vs Nigeria en el Mundial de 2018

La situación era realmente brava en ese encuentro, pues si empataban o perdían, Argentina se iba de la Copa del Mundo. Y ahí fue cuando Messi apareció con el 0-1 que fue técnicamente perfecto. Pase largo de Ever Banega al espacio, recepción dirigida sobre la marcha para acomodarse con un último toque a la pierna derecha… y así reventar la red. Otro gol que entra en la definición de poesía en movimiento.

1.- Doblete vs Francia en Mundial 2022

Aunque no son los goles extraordinarios que se veían semana con semana en sus actuaciones con el Barcelona u otros tantos más con la albiceleste, son los más significativos. Un doblete que le dio la tercera copa mundial a los argentinos que vieron a su máxima figura quitar toda duda que en el pasado le pusieron encima.

