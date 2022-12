El récord negativo en finales que podría romper Lionel Messi vs Francia

El Estadio Lusail será testigo de la final Argentina vs Francia en la Copa del Mundo de Qatar 2022. El conjunto encabezado por Lionel Messi llegó tras vencer a Croacia en la etapa de semifinales y los comandados por Kylian Mbappé superaron a Marruecos en la antesala del juego por el título; ambas selecciones estarán en busca de su tercer campeonato de justa mundialista.

Una de las historias individuales de la final Argentina vs Francia es sobre el ‘10’ del conjunto albiceleste: Lionel Messi, quien busca levantar su primer título del mundo y acabar con una sequía goleadora en finales representando a su país. De sus casi 100 goles anotados con la selección mayor, ninguno ha sido en un juego donde hay un título en disputa.

Lionel Messi no tiene gol en finales con Argentina

Copa América 2007

Con apenas 20 años, Lionel Messi fue titular en la final de la Copa América 2007 junto a Carlos Tévez en el eje del ataque de la Selección Argentina. Su rival fue Brasil, quien terminó levantando el título de Sudamérica y neutralizó la fase ofensiva del conjunto albiceleste. El actual jugador del Paris Saint-Germain anotó gol sobre el final del juego; sin embargo, fue anulado.

Copa del Mundo Brasil 2014

En el Estadio Maracaná, en la final del Mundial de Brasil 2014, Argentina tuvo la oportunidad de acabar con la sequía de 28 años sin título del mundo; sin embargo, Alemania arruinó la fiesta con un gol de Mario Götze en tiempo extra. Lionel Messi no pudo anotar gol en los 120 minutos del juego.

Copa América 2015

Argentina y Chile definieron en penales al campeón de la Copa América 2015. Tras 120 minutos, ambos conjuntos no pudieron hacerse daño y la selección anfitriona del certamen fue la que se impuso desde los once pasos. En el partido, Lionel Messi no solo no pudo anotar gol, tampoco registró un disparo a portería.

Tim Clayton - Corbis EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 26: Lionel Messi, (left), #10 of Argentina with team mates on the half way line after missing a penalty in the penalty shoot out during the Argentina Vs Chile Final match of the Copa America Centenario USA 2016 Tournament at MetLife Stadium on June 26, 2016 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Tim Clayton/Corbis via Getty Images)

Copa América Centenario

Una vez más, Argentina y Chile se vieron en una final por el título de la Confederación de América del Sur, fue en la edición que celebró el centésimo aniversario de la Copa América. Nuevamente, la final se definió en penales y, además de no anotar gol durante el tiempo regular, Lionel Messi falló su disparo desde los 11 pasos.

Copa América 2021

Brasil y Argentina fueron protagonistas de una cerrada final de la Copa América 2021. El conjunto albiceleste alzó el campeonato y acabó con una sequía de más de tres décadas sin título internacional. El héroe del partido fue Ángel Di María, quien aprovechó una balón al espacio de Rodrigo De Paul para la única anotación del juego; Lionel Messi se coronó campeón de América pero no pudo anotar en la final.

Copa de Campeones Conmebol-UEFA

En la primera edición que disputan el campeón de la Copa América y la EURO, Argentina terminó campeona contra Italia por marcador de 3-0 en el Estadio Wembley en Inglaterra. Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala fueron los autores de los goles; nuevamente, el ‘10’ de la albiceleste se quedó sin festejar un gol.

Los números de Lionel Messi en Qatar 2022

En la presente Copa del Mundo de Qatar 2022, Lionel Messi ha disputado todos los minutos posibles en los seis juegos de Argentina. Registra cinco goles y tres asistencias, lo que lo hace el futbolista con más anotaciones generados en la presente justa mundialista. Además, querrá festejar un gol con la camiseta albiceleste por primera vez en una final.

¿Dónde ver EN VIVO la final Argentina vs Francia de Qatar 2022?

