6 jugadores que podrían salir de Cruz Azul porque su contrato está por expirar

Cruz Azul recientemente confirmó un acuerdo de renovación con Amaury García, jugador que llegó a la institución cementera hace un par de años y que, después de un semestre de alarido, se mantendrá en la escuadra de la capital del país hasta el año 2030 gracias a su gran evolución en el campo.

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Con ello, Cruz Azul refuerza su aparato defensivo con un jugador que buscará llegar a la Selección Mexicana a mediano y largo plazo; sin embargo, la directiva aún trabaja a marchas forzadas toda vez que, en los próximos meses, podría perder hasta seis futbolistas. ¿Quiénes son?

¿Qué futbolistas terminan contrato pronto con Cruz Azul?

El primero de ellos es Gabriel, el Toro Fernández, futbolista que pese a que ha expresado su deseo de renovar, termina contrato a finales de este año. Otro ejemplo es Andrés Montaño, cuyo contrato con la Máquina de Cruz Azul finaliza exactamente en junio del año 2027.

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Andrés Gudiño, guardameta que ha estado en los últimos dos campeonatos de Cruz Azul, termina su vínculo con el equipo al término del Clausura 2027, mientras que Cristian Jiménez, canterano que se está recuperando de una lesión, también termina su contrato en junio del próximo año.

Alan Montes, reciente fichaje de Cruz Azul para esta temporada, solamente firmó con el club durante un año; es decir, hasta mediados del 2027. Finalmente se encuentra Alan Mozo, quien a diferencia de los demás tiene un acuerdo de préstamo que culmina en junio del siguiente año.

¿Cuándo y contra quién es el próximo partido de Cruz Azul?

Este parón por la fecha FIFA será aprovechada por Cruz Azul, institución que disputará un duelo amistoso en Estados Unidos con América. Posteriormente, los capitalinos regresarán a la Liga BBVA MX para enfrentar en el Olímpico Universitario a los Pumas para reavivar la final de la temporada pasada.