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Amaury García tendría nuevo ROL en Cruz Azul que sorprendería a todos los aficionados

Amaury García recientemente confirmó su acuerdo de renovación con Cruz Azul, por lo que este podría ser el nuevo rol que tendría con el conjunto celeste.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Cruz Azul ha disputado la primera parte de la temporada en el torneo Apertura 2026 con resultados un tanto irregulares en relación a los años pasados; sin embargo, en este periodo de tiempo el club confirmó la renovación de Amaury García, quien se mantendrá en la institución durante varios años más.

cruz azul

Fue a través de redes sociales que Amaury García confirmó un acuerdo de renovación hasta el 2030, por lo que el canterano de Pumas augura ser un elemento importante y de confianza para la directiva de Cruz Azul. Ahora bien, ¿cuál sería su nuevo rol en el equipo cementero?

Este sería el nuevo rol de Amaury García en Cruz Azul

El acuerdo de renovación por Amaury García se dio en medio de una reunión en donde estuvieron presentes Víctor Velázquez e Iván Alonso, los dos hombres más importantes del proyecto de Cruz Azul considerando a Joel Huiqui, quien actualmente es el entrenador celeste.

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Esta situación hace pensar que Amaury García es más importante para Cruz Azul de lo que se piensa, y si se considera que actualmente los capitanes del equipo son Erik Lira, Charly Rodríguez, Willer Dita y Andrés Gudiño, no se descarta que Amaury pueda ser uno de estos en el futuro.

Vale decir que García pasó de tener un rol totalmente secundario en Cruz Azul a, hoy en día, ser titular inamovible en el esquema de Joel Huiqui como tercer central junto a Willer Ditta y Jesús Orozco Chiquete, confeccionando una defensiva importante en la Liga BBVA MX.

¿Cuántos minutos suma Amaury García en Cruz Azul?

Luego del paso que tuvo por los Pumas de la UNAM, Amaury García recayó en la Noria con un equipo en el que ha venido de menos a más al grado de ser titular en el esquema de Joel Huiqui. De hecho, el mexicano de 24 años ya registra 43 encuentros disputados hasta ahora.

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