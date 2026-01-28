7 diseños de uñas con dibujos de mancuernas de gym: son hermosas para cualquier tipo de piel

Si tu propósito de este año es ser una persona fit al cuidar tu alimentación y hacer ejercicio, una buena opción es tener un buen manicure, pero no cualquiera, sino uno que te ayude a llegar al fallo en cada una de las series, como lo son estos 7 diseños de uñas con dibujo de mancuernas, que son hermosas para cualquier tipo de piel. Conoce estas 8 opciones que quedan bien en cortas o largas.

Estos modelos de uñas pueden ser tu motivación diaria para ejercitarte y cumplir con tu meta. Lo anterior, ya que en el gimnasio no pasarás desapercibida con estos diseños, dignos de las más grandes fisicoculturistas del mundo, como Iris Kyle, Cory Everson o Lenda Murray. El manicure lo puedes conjuntar con un buen peinado, que le va bien al pelo corto o largo.

Los mejores diseños con dibujos de pesas para llegar al fallo

1. Rojo clásico: Este color le va bien a todo tono de piel y son de las más clásicas que toda mujer ha probado una vez en su vida.

2. Nude: Estos tonos de colores van desde un rosa hasta un marrón. Son sumamente elegantes y lo mejor de todo es que le van bien los dibujos con mancuernas.

3. Lechosos: Un diseño sumamente limpio que lo pueden utilizar todas las mujeres, sin importar el tono de piel.

4. Dorado: El modelo es sumamente elegante. Por ello, lo puedes llevar a eventos especiales y con los dibujos de pesas sabrán que eres toda una “gymrat”.

5. Vino tinto: Uno de los colores que son más utilizados durante la temporada otoño – invierno, así es que esta es tu última oportunidad para optar por este diseño.

6. Plateado: El color metálico es ideal tanto de día como de noche. Es elegante, así que “matarás a 2 pájaros de un tiro” con este modelo.

7. Efecto de ojo de gato: Este diseño se ha vuelto tendencia al ser muy vistoso. En el gym serás la envidia.