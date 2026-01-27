8 diseños de uñas de gimnasio que te volverán loca: son dibujos hermosos y quedan en cortas o largas

Un buen manicure puede hacer la diferencia y te motivará a ir al gimnasio, como lo son estos 8 diseños con dibujos hermosos, pues son pocos comunes, por lo que todos voltearán a ver tus manos cada vez que agarres una mancuerna. Conoce los 6 modelos de uñas que toda “gymrat” debe conocer y usar en sus rutinas.

Los diseños son referentes al mundo del culturismo y fitness, pero lo mejor de todo es que lo pueden llevar todas las mujeres, no importa si los diseños les gustan cortos o largos, ya que se verán hermosas en cualquier modelo, que puedes acompañar con estos peinados para todo tipo de cabello.

Los mejores diseños de dibujos en uñas

1 Almendradas: Uno de los tipos de uñas más queridos por las mujeres, ya que sus diseños pueden ir desde cortas o largas.

2. Cuadradas: Todo un clásico en el mundo del manicure. Se verán espectacular con dibujos del mundo del culturismo y fitness.

3. Nude: Nada mejor que este tipo, ya que sus colores van bien con todo tipo de piel y en esta ocasión no podía faltar.

4. French: Otro de los estilos clásicos e incondicional de toda mujer cuando no quiere arriesgarse a probar algo nuevo.

5. Efecto ojo de gato: Este tipo de uñas con este efecto puede ir, aunque se recomienda que los dibujos no sean tan grandes, a fin de que se vea ese brillo.

6. French invertido: Este diseño es similar al french, solo que se invierte el orden de colores. Ejemplo, el blanco que debería ir en el extremo de la uña, se pone en la lúnula.

7. Al natural. Si lo que buscas es algo más minimalista, este modelo es para ti, ya que solo bastará con un esmalte y el dibujo.

8. Ovalada. Este tipo de uña es corto, lo que hace ideal para llevar al gimnasio, a fin de que no se te quiebre.