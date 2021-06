Najee Harris, estrella de la NFL y su apoyo a las personas sin hogar

A los 23 años de edad, las prioridades de un joven millonario pueden ir dirigidas a fama, popularidad, dinero, y cosas por el estilo. Difícilmente uno encuentra un tipo comprometido por una causa social de la forma en que lo hace el corredor novato de Pittsburgh, Najee Harris.

Para entender de donde nace su actitud, hay que entender el contexto. Harris, es uno de tantos jugadores que han llegado a la NFL después de superar una infancia difícil en la que prácticamente no tuvo nada. “Cuando era chico, mi familia y yo fuimos desalojados en numerosas ocasiones y tuvimos que quedarnos en refugios para personas sin hogar, en casas de otros amigos, incluso en coches. Pero como familia nos mantuvimos unidos y superamos esos momentos difíciles. Ahora yo estoy en condiciones de ayudar a las personas que alguna vez estuvieron en mi lugar”, dijo Narris después de que se diera a conocer en redes sociales un encuentro que tuvo recientemente con el Gobernador del estado de California, Gavin Newsome en el cuál el jugador de Pittsburgh le expresaba su preocupación por las personas que precisamente pasan su vida viviendo en la calle sin un techo al que puedan ir.

Najee ya ha realizado buenas acciones

No es la primera vez que Narris ha estado involucrado en una buena causa. Previo al Draft 2021 de la NFL en el cuál Harris fue elegido por los Steelers de Pittsburgh, a los jugadores que tenían muchas posibilidades de ser seleccionados en la primera ronda los invitaron al escenario en Cleveland, Ohio y aunque Najee recibió la invitación por parte de la NFL y el comisionado de la liga Roger Goodell, optó por no asistir con ellos pues ese momento tan especial prefirió pasarlo con varias personas que no tenían una casa en su natal California.

Harris no es el primer jugador de la NFL que viene de una situación parecida y seguramente no será el último, pero pocas veces se ha visto a alguien tomar acciones tan concretas en busca de reducir este fenómeno. Aún sin poner un pie en un campo de NFL, Harris ya está haciendo un impacto muy grande.