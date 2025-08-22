¡A lo Messi! Marcelo Bielsa quiso correr a jugador por chaparro durante su paso por México
El entrenador de talla internacional, Marcelo Bielsa, no confiaba en el que el jugador pudiera destacar por su estatura; por ello, lo quiso borrar del Atlas
Marcelo Bielsa es un técnico que hoy brilla en el futbol internacional y desde el 2023 es técnico de la Selección Uruguaya , pero lo que pocos saben es que en la década de los 90´s trabajó en México. Fue en su paso con el Atlas que el argentino no quería en el plantel a Juan Pablo Rodríguez ‘por chaparro’, condición que en algún momento le llegó a afectar a Lionel Messi en sus inicios en Barcelona.
“Chato” Rodríguez, quien en 2023 fue homenajeado por su gran trayectoria en Santos Laguna , reveló en El podcast de Chema Garrido que llegó al Atlas a la edad de 14 años con la promesa del club de que, si en 3 años no debutaba, lo dejaban libre para que tomara la decisión de seguir intentándolo en otro club. Sin embargo, en esta negociación estaba Bielsa, quien consideró que estaba muy chaparro.
“Bielsa me dijo ‘estás muy bajito, pero te vamos a dar de comer’. Entonces, yo tenía que ir entrenar e ir a comer a la casa club”, declaró. Lo anterior, con la finalidad de que el futbolista diera el estirón conforme pasaran los años.
¿Cómo evitó Juan Pablo Rodríguez ser corrido por Marcelo Bielsa?
Juan Pablo Rodríguez refirió que a la edad de 16 años Marcelo Bielsa le dio las gracias ya que no creció como él esperaba. No obstante, Efraín Flores, entrenador de Fuerzas Básicas, detuvo al “Chato” y le pidió que se quedara en Tercera División, ya que el entrenador argentino algún día se iba a marchar del Atlas.
El nacido en Jalisco permaneció en el club, pero en categorías inferiores a pesar del nivel que tenía para ya formar parte del primer equipo, al cual llegó tiempo después de que Bielsa saliera de los rojinegros para debutar en Primera División a los 17 años.
“Chato” Rodríguez formó parte de la época dorada del Atlas en la que surgieron grandes futbolistas mexicanos que a la postre se convertirían en cracks, entre ellos Rafael Márquez. Sin embargo, no pudieron consagrarse en el equipo con un título, el cual perdieron en 1999 contra Toluca.