A Raspar La Lona | Vuelve Alacrán Berchelt a pelear; irrumpe en ligero

En el nuevo capítulo de A Raspar La Lona, Rafa Ayala y César Castro, analizan la actualidad del boxeo mundial, y el retorno de Miguel Alacrán Berchelt, quien se mide ante Jeremiah Nakathila.

En esta entrega, destaca que los peleadores ucranianos Oleksandr Oleksandrovych Usyk y el boxeador ligero Vasyl Anatoliyovich Lomachenko, siguen defendiendo a su país, Ucrania, de la invasión rusa.

El peso completo, sin embargo, ha pedido permiso para medirse ante el boxeador Anthony Joshua, y saldrá de su nación en próximos días para iniciar su campamento de pelea, aunque estando en la guerra, ha estado sometido a un trabajo intenso

Por otra parte, Joshua se arriesga a prácticamente ver sentenciada su trayectoria, si el campeón lo derrota y en una de esas lo termina por nocaut.

Regresa el Alacrán Berchelt a pelear

Este sábado, por Azteca Siete, aztecadeportes.com, y nuestra app, podrás ver EN VIVO la pelea del mexicano Miguel Alacrán Berchelt ante el africano de Namibia, Jeremiah Nakathila.

Alacrán, de 30 años, llega a la categoría de los ligeros, en donde hay grandes gladiadores, buenas peleas, importantes bolsas y buenos escenarios.

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Por lo pronto, Alacrán irrumpe en las 135 libras con autoridad, estrenando una nueva arena, la cual pertenece al completo del Resorts World, un nuevo recinto turístico y de amenidades en Las Vegas, que nunca ha tenido un evento deportivo.

Con mucha determinación y totalmente recargado, el Alacrán busca volver con una victoria y llevar su veneno a Jeremiah, quien tiene una marca de 22 victorias con 18 nocauts y un par de derrotas.

El pleito lo podrás ver desde las 11:00 PM, con los comentarios y análisis del Box Azteca Team.