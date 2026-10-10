AAA: La hora para ver EN VIVO hoy 10 de octubre el evento de la WWE | Cartelera y horario

Este fin de semana estará lleno de lucha libre al interior de la República Mexicana y, sin duda, uno de los eventos más interesantes será el que ofrezca la AAA, empresa mexicana que forma parte de la WWE y que presentará una cartelera de alarido que no te puedes perder.

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Y es que, a unas semanas de Héroes Inmortales 2026, la AAA ha sacado la casa por la ventana a través de un evento que promete ser uno de los mejores del año. Por tal motivo, es preciso que conozcas la cartelera, el horario y dónde ver la función de este sábado 10 de octubre.

¿Cuál es la cartelera para el evento de la AAA este 10 de octubre?

Después de lo ocurrido el fin de semana pasado con El Grande Americano, Rey Mysterio, Dominik y Omos, la AAA ha decidido lanzar una nueva cartelera realmente interesante para este sábado 11 de octubre, la cual contará con combates de alarido y segmentos con miras a Héroes Inmortales 2026.

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Lo primero a tener en cuenta será la aparición de Pagano, quien se presentará por primera vez en la AAA luego de traicionar a Psycho Clown en la última edición de Triplemanía y que, en esencia, hablará de lo que sucedió con el Psicópata del Ring y la decisión que tomó al alejarse de él.

Además, la AAA ya confirmó dos combates estelares siendo estos el duelo entre Los Americanos y los Tokyo Bad Boys. Finalmente, la lucha que podría robarse las miradas es aquella por el retador al Título Crucero en Héroes Inmortales entre Mini Vikingo, Jack Cartwheel, Joaquin Wilde y Nobu San.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver la función de la AAA?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. Será en León en donde las estrellas de la AAA se presenten ante su público en un evento que será transmitido a través de Fox One en punto de las 20:00 horas en México, en una función que podría ser un antes y un después para la empresa.