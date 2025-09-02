¡DE LOCOS! Aaron Judge iguala a leyenda de los Yankees

Aaron Judge igualó a Yogi Berra en el quinto puesto de jonrones de la historia de los Yankees luego de conectar el cuadrangular número 358 de su carrera durante el partido contra los Chicago White Sox. Con ese batazo, Judge se sumó oficialmente a la lista de las grandes leyendas de la franquicia y dejó atrás a varios nombres históricos para colocarse, por ahora, detrás de Joe DiMaggio, Lou Gehrig, Mickey Mantle y Babe Ruth en el ranking de todos los tiempos de los Yankees.

¿Cuántos Home Run lleva Aaron Judge en la temporada?

El vuelacercas llegó en la primera entrada, Judge castigó un envío de Martín Pérez y lo mandó a la grada, una conexión que fue registrada con 112.6 millas por hora de velocidad de salida y un viaje aproximado de 426 pies. Fue además el cuadrangular número 43 de la temporada para Judge, una cifra que subraya la potencia que sigue mostrando pese a la carga de expectativas que arrastra en Nueva York.

La repercusión no se limitó al dato estadístico, en el dugout se vivió un momento simbólico cuando, al regresar al banquillo tras el batazo, el propio manager Aaron Boone gritó “¡Yogi!” en referencia a la leyenda que Judge había alcanzado, gesto que refleja el significado histórico del logro dentro de una franquicia acostumbrada a los hitos. Los reportes de la jornada resaltaron la mezcla de respeto por el pasado y la respuesta de que Judge avanza hacia su propio lugar entre los más grandes de los Bombarderos del Bronx.

¿Cuál es la siguiente leyenda que busca superar Aaron Judge?

A estas alturas de su carrera, Judge no solo acumula cifras individuales sobresalientes, sino que también mantiene la atención de la afición y de los medios por la posibilidad real de escalar aún más en la lista histórica de vuelacercas de los Yankees. Con DiMaggio (361) como el siguiente objetivo cercano en la tabla y figuras como Gehrig, Mantle y Ruth muy por delante, cualquier nuevo cuadrangular seguirá siendo noticia para un jugador que ya forma parte del selecto grupo de iconos del club.

