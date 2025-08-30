Series de Campeonato en la LMB quedan definidas

Las Series de Campeonato de la Liga Mexicana de Beisbol en la temporada 2025 han quedado definidas: en el norte la Final de Zona será entre los Sultanes de Monterrey en contra de los Charros de Jalisco; en la Zona Sur los Piratas de Campeche se medirán ante Diablos Rojos del México.

Solo 4 equipos siguen con vida y esperan por las Series de Campeonato que se vaticinan de alto calibre, pues todos juegan a un altísimo nivel, despertando a la hora definitiva y con una carga de pasión y motivación que destacan.

Así se jugará la Serie de Campeonato en el sur entre Piratas y Diablos

Piratas de Campeche vs Diablos Rojos del México

Juego 1 sábado 30 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

Juego 2 domingo 31 de agosto: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

Juego 3 martes 2 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

Juego 4 miércoles 3 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

*Juego 5 jueves 4 de septiembre: MEX vs CAM | Estadio Cruz Azul Nelson Barrera | 19:30 horas

*Juego 6 sábado 6 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 16:00 horas

*Juego 7 domingo 7 de septiembre: CAM vs MEX | Estadio Alfredo Harp Helú | 14:00 horas

*En caso de ser necesario

Así se jugará la Serie de Campeonato en el norte entre Sultanes y Charros

Sultanes de Monterrey vs Charros de Jalisco | Esta serie la podrás ver EN VIVO por Home Run Azteca

Juego 1 domingo 31 de agosto: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

Juego 2 lunes 1 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

Juego 3 miércoles 3 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

Juego 4 jueves 4 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 5 viernes 5 de septiembre: JAL vs MTY | Walmart Park | 19:30 horas

*Juego 6 domingo 7 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 17:00 horas

*Juego 7 lunes 8 de septiembre: MTY vs JAL | Estadio Panamericano | 19:30 horas

*En caso de ser necesario

Charros de Jalisco, despacharon en el séptimo juego a los Algodoneros

El último boleto hacia la Final de Zona, lo disputaron Charros y Algodoneros y con drama en el séptimo juego, Charros de Jalisco lograron el boleto venciendo por 5-4 , gracias a cuadrangular de dos carreran en la novena entrada de Calhaun, para finiquitar las aspiraciones de Unión Laguna, que vendió muy cara la derrota, que se levantó de un 3-0, pero que en definitivo no logró consumar la hazaña.

Piratas de Campeche, enloquecen a toda la LMB

Destaca la historia de los Piratas de Campeche, que luego de 21 años han avanzado a la Final de Zona, luego de maniatar a los Guerreros de Oaxaca en siete juegos. Los filibusteros tienen de cabeza todo Campeche y aficionados de diferentes equipos, se están subiendo al barco de los Piratas.

Su nivel y sobre todo el ánimo, son su principal arma de los Piratas de Campeche.

Diablos Rojos del México, listos para otra tarea previo a la Serie del Rey

En práctica abierta a los medios de comunicación, Lorenzo Bubdy habló sobre las facultades de Piratas, y destacó las armas de su equipo para salir vencedores.

“Campeche no es el mismo equipo que enfrentamos en la temporada. Tiene un rato jugando un muy buen béisbol, fue primero en la liga en pitcheo y viene de hacer algo muy complicado que fue ir a Oaxaca a ganar los dos juegos de vida o muerte, así que nosotros tenemos que estar listos para mañana porque ellos van a llegar aquí con mucha confianza”.

“Nosotros también llegamos con mucha confianza porque tenemos más de dos semanas que no perdemos un juego, así que va a ser una serie muy interesante que yo creo que se irá a seis o siete juegos y yo tengo confianza en mi gente que ya estamos listos para jugar”, sentenció el manejador Lorenzo Bundy de la escuadra capitalina.

Campeche no es el mismo equipo que enfrentamos en la temporada