¿Cuándo volverá Aaron Ramsey a jugar con Pumas?

La apuesta por Aaron Ramsey no ha salido de la mejor forma para Pumas. El jugador galés generó muchas expectativas a su llegada al futbol mexicano, aunque las molestias físicas le han impedido tener constancia en el proyecto de los felinos.

Se espera que el jugador europeo no tenga actividad esta jornada ante San Luis, y sea hasta la fecha 15, ante León, que podría tener otra vez algunos minutos en el campo de juego.

Los dirigidos por Juárez aún están cerca del play-in

Pumas deberá mejorar su imagen si quiere meterse en el play-in del Apertura 2025, torneo en el que está al borde de la eliminación y aún tiene partidos complicados por sacar adelante.

Los felinos sacaron un punto importante en la Sultana del Norte ante Rayados y el auxiliar auriazul, Luis Pérez, se animó a hablar del presente del exjugador del Arsenal.

“Bueno, (Ramsey), eso lo decidirá o está en manos del doctor, obviamente también pensando en que se llegue lo mejor posible, y si no está al cien por ciento, pues obviamente, pero nosotros estamos, como te digo, no podemos esperar a quién está mencionado, sino más bien a quién nos podemos recuperar lo antes posible, porque el día miércoles tenemos otra final; entonces, estábamos pensando en los que están, en que se recuperen bien, en que descansen y podamos llegar con la mejor versión individual y colectiva de todo el grupo”, afirmó Pérez.

Pumas tiene con que

Por otro lado, Luis destacó en conferencia de prensa tras la victoria ante Monterrey que el equipo mostró una nueva faceta y tiene herramientas para clasificarse a la fiesta grande del futbol mexicano.

“Obviamente, planeado por Efra, por el míster, que, obviamente, todas las veces que él hace el plan de partido intenta sacar ventaja siempre ante el rival, y creo que hoy lo hicimos, creo que en un campo tan complicado con ellos, con tantas individualidades. El equipo se paró, tuvo personalidad, y creo que nos quedamos cortos, porque al final pudimos haber ganado”, mencionó el auxiliar de Efraín Juárez.

Pumas atraviesa una racha de 14 años sin levantar un título en la Liga BBVA MX . Los felinos deberán afrontar duelos complicados en lo que resta de la fase regular del torneo: duelos ante Atlético San Luis, León, Xolos y Cruz Azul. La buena noticia para los auriazules es que podrán contar nuevamente con su entrenador, Efraín Juárez, tras la suspensión de dos partidos.

