El complejo panorama de Pumas rumbo al cierre del torneo

Esta semana enfrentarán a San Luis, luego deberán visitar a León, después recibirán a los Xolos de Gilberto Mora y cerrarán el torneo con un duelo ante la Máquina de Cruz Azul.

La buena noticia para el equipo universitario es que volverá a contar con su DT en el banquillo tras cumplir con la suspensión de dos juegos en la Liga BBVA MX.

Buenas sensaciones de cara a lo que viene

Pumas sacó un empate importante en la Sultana del Norte ante Monterrey y dejó algunas buenas actuaciones de sus jugadores, así lo señaló Luis Pérez.

“Durante varias jornadas el equipo había jugado muy bien, había tenido llegadas, nos había faltado contundencia en el área y también en la nuestra, y creo que siempre lo hemos manifestado: el grupo se sacrifica, el grupo es humilde para el trabajo. El equipo, en estos tres meses ya completos, ha generado una expectativa grande, porque se ha cambiado la mística y la edad del equipo. Sobre todo, no es fácil venir a un campo como este y pararte de tú a tú. Los muchachos hoy lo hicieron magníficamente, trabajaron muy bien”, dijo el auxiliar de Efraín Juárez.

La preocupación en el duelo ante Rayados llegó por parte de José Juan Macías, quien se ha convertido en el delantero titular de los felinos.

“Bueno, sabemos que salió con una pequeña lesión (Macías), pero ojalá se pueda recuperar para el miércoles, al igual que el resto. Hay que recuperar bien para llegar de la mejor manera posible el miércoles. Pero, bueno, yo creo que ojalá podamos contar con la mayoría de los jugadores, y como siempre lo hemos manifestado, este es un equipo, y con los que estén tendremos que trabajar, tendremos que mejorar. Como te digo, estamos convencidos de que en esta recta final tenemos que darlo todo; son finales para nosotros, así las tomaremos, así las estamos tomando, y Dios quiera que nos pueda dar la oportunidad de estar en la Liguilla”, sentenció Pérez.

Juárez, a la espera de la recuperación de su figura

Pumas espera contar pronto con jugadores como Aaron Ramsey, quien viene sufriendo molestias físicas. El conjunto felino deberá sacar buenos resultados si quiere meterse en la pelea por un cupo al Play-In. Los auriazules suman 14 años sin levantar un trofeo de campeón. Esperan mostrar una buena imagen en CU, un recinto en el que no han podido sacar su mejor versión y no han sabido convencer a la afición.

