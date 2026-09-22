Llegó como figura y decepcionó en Pumas, hoy busca ascender en Inglaterra

Los Pumas de la UNAM han tenido años por demás complicados en cuanto a la consigna de éxitos se refiere, pues además de no obtener los resultados necesarios para obtener un título, a nivel marketing también han quedado por debajo de otros equipos en cuanto a la compra de fichajes de lujo.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Un ejemplo de ello ocurrió hace un par de años, cuando Pumas sacó la casa por la ventana con la llegada de un elemento que destacó en la Premier League y que, ahora, volvió a Inglaterra para intentar llevar a su equipo al ascenso y buscar en próximos años su vuelta a la primera división inglesa.

¿Qué fue de Aaron Ramsey, exjugador de Pumas?

Aaron Ramsey llegó a petición expresa de Efraín Juárez, quien lo buscó para ser la voz de mando en el vestuario de Pumas. La relación entre la directiva y el jugador era buena; sin embargo, todo cambió cuando el futbolista dejó encargada a su mascota en la Ciudad de México, misma que nunca le fue regresada.

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Aaron Ramsey and Oxford United win again in League One as they beat Burton Albion 3-0 this afternoon.



Oxford United are now up to fifth in the table, however if they win their game in hand, they will go top of the league.



Aaron Ramsey knows best. pic.twitter.com/5VpcR4Z57J — now.arsenal (@now_arsenaI) September 12, 2026

A partir de ahí las cosas dieron un giro de 360 grados y, tan solo unos meses después de llegar a Pumas, el galés tomó la decisión de marcharse del país. En su etapa en el club únicamente registró un tanto frente al Atlas, por lo que se le recuerda con más pena que gloria en El Pedregal.

¿Cuál es el presente de Aaron Ramsey, jugador que decepcionó en Pumas?

Después de haberse retirado del futbol profesional a los 35 años de edad, Aaron tomó la decisión de mantenerse allegado a este deporte como entrenador en Europa. En estos momentos, Ramsey es el primero al mando del Oxford United, equipo que forma parte de la tercera categoría en Inglaterra.

Aaron Ramsey no ha dirigido ni una docena de partidos con su nuevo equipo; sin embargo, mantiene al club en la lucha por el ascenso a la segunda división al estar dentro de los primeros cinco lugares de la clasificación, olvidando por completo su paso por los Pumas de la UNAM.